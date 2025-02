Blackpink teasern Welttournee für 2025 an

Fan-Wünsche gibt es viele, doch die K-Pop-Gruppe lässt noch mit Tourdetails auf sich warten.

„Blackpink In Your Area“: Das gleichnamige Album von Blackpink wird nun wohl zur Wirklichkeit. Am Mittwoch, den 5. Februar 2025, postete die K-Pop-Gruppe auf ihrer offiziellen Instagram-Account eine Reihe an Videos mit dem Titel „BLACKPINK 2025 WORLD TOUR TEASER“.

Was es zu sehen gibt

Zu sehen sind in den Snippets ein rappelvolles Stadion, welches die Band bei ihren Konzerten problemlos füllt. Die Menge jubelt, die Arena wird von dem gleißend pinken Licht – einem Markenzeichen der Koreanerinnen – erleuchtet, es regnet silberne Lamettastreifen, die vier Musikerinnen posieren auf der Bühne.

Freudig fluten Blinks – wie die Fangemeinde der Musikgruppe genannt wird – die Kommentare. Ein:e User:in kommentierte „BLACKPINK IN MY AREA (ARGENTINA)“, während ein:e andere:r schrieb: „4 Königinnen sind zurück! Bereit, die Welt erneut zu erschüttern.“ Andere Fans drückten ihre Freude durch eine Reihe an Herz-, Flammen-, und (vor Freude) weinenden Emojis aus.

Konkretes?

Genaue Konzertdaten und Reisepläne gibt es aber noch nicht von Blackpink zu teilen. Auch ist unklar, wann die Gruppe mit den konkreten Infos dazu herausrücken wird.

Die letzte Tour liegt knapp zwei Jahre zurück

Die vorherig Tour um die Welt liegt für Blackpink dabei noch gar nicht so lange zurück. Zwischen 2022 und 2023 sangen die Vier im Rahmen ihres Albums BORN PINK in rund 22 Ländern vor ihren Fans. Auch in Deutschland spielten sie im Dezember 2022 auf, einmal in Köln und einmal in Berlin, wobei kurzfristig noch eine zweite Show in Berlin dazukam.

Von „APT“ bis „The White Lotus“

Die Gruppe ist seit 2016 aktiv und besteht aus den Sängerinnen und Performerinnen Rosé, Jisoo, Lisa und Jennie Kim. Während sie durch Blackpink internationale Bekanntheit erlangten, sind alle Mitglieder mittlerweile auch als Solokünstlerinnen aktiv und entdecken teilweise auch die Schauspielerei für sich.

Im Dezember brachte Rosé ihr Debütalbum ROSIE heraus, dessen Leadsingle „APT“, eine Zusammenarbeit mit Bruno Mars, weiterhin in den „Billboard Hot 100“ hochklettert. Am 6. Februar veröffentlicht Bandkollegin Lisa ihre neue Single „Born Again“ mit Doja Cat und Raye. Zusätzlich übernimmt sie die Hauptrolle in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „The White Lotus“, die am 16. Februar startet.

Die dritte im Bunde, Jennie, plant für März die Veröffentlichung ihres ersten Studioalbums mit dem Titel RUBY und arbeitet gleichzeitig an ihrer ersten Solotour. Das letzte Mitglied, Jisoo, wird ab 7. Februar auf Prime Video als Hauptdarstellerin von „Newtopia“ zu sehen sein und veröffentlicht nur sieben Tage später, am 14. Februar, ihre erste EP AMORTAGE.