VMAs: Blackpink nahmen trotz Nominierung nicht teil

Keines der vier Mitglieder war bei der diesjährigen Award-Show ausfindig zu machen.

Trotz Nominierung waren die Mitglieder der koreanischen Girlgroup Blackpink nicht bei den MTV Video Music Awards zu sehen. Der Grund dafür ist unklar, zumal Rosé in der vorherigen Woche mehrere Events in der Umgebung besucht hatte. So wurde sie bei einem Fashion-Event in New York als auch bei einer Party bei den „Electric Lady Studios“ gesichtet, wo sie zusammen mit Taylor Swift fotografiert wurde.

Blackpinks Song „Pink Venom“, von ihrem 2022er Album BORN PINK, war im Rennen für vier Awards in den Kategorien „Best K-Pop Video“, „Best Choreography“, „Best Art Direction“ und „Best Editing“. Auch für „Best Group Video“ und „Show Of The Summer“ war das Quartett nominiert. Während sie die Preise für „Best Choreography“ und „Group Of The Year“ gewannen, ging der Preis für das beste K-Pop-Video am Ende an Stray Kids mit „S-Class“.

Doch auch neben den VMAs hatte die Gruppe um Rosé, Lisa, Jennie und Jisoo ein erfolgreiches Jahr. Im April 2023 traten Blackpink als allererster K-Pop-Act als Headliner beim weltbekannten Coachella Festival auf. Rosé äußerte sich dazu gegenüber „Billboard“ begeistert: „Es fühlt sich absolut surreal an. Ich glaube, 2019 bei Coachella aufzutreten, war der Moment, in dem wir als Blackpink wirklich aufwachten und motiviert waren, um weiter zu träumen und größer träumen wollten. Aber wir haben nie erwartet, jemals Headliner für ein Festival zu sein, das wir alle bewunderten und von dem wir hofften, irgendwann einmal im Publikum zu stehen.“