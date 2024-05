Blur teilen nie zuvor gezeigtes „Parklife“-Videomaterial – hier ansehen

So kann eine Band vor der Kamera aussehen, die Lust hat, Quatsch zu machen.

Blur haben den 30. Geburtstag ihres dritten Studioalbums PARKLIFE zu feiern. Anlässlich dieses Ereignisses hat die UK-Band ein überarbeitetes Musikvideo in 4k-Schärfe zum gleichnamigen Titelsong veröffentlicht. Beim Bearbeiten des Clips scheinen auch ein paar bisher unveröffentlichte Szenen neu aufgetaucht zu sein. Auf X postete die Gruppe nun ein 26-sekündiges Video vom „Parklife“-Dreh.

In dem Bewegtmaterial sind die Briten in heiterer Stimmung am Set zu sehen. So tanzen sie durchs Bild, hängen an einem Eiswagen ab und schießen diesem eine Szene danach fast einen Fußball vor die Räder. Später wird noch ein Blur-Mitglied in einem Einkaufswagen durch die Szenerie gewirbelt – und stürzt fast, nachdem der Schiebende das Gleichgewicht verloren hat.

Behind The Scenes von Blur:

Das überarbeitete „Parklife“-Musikvideo:

Das „Parklife“-Musikvideo wurde also „restauriert“, was bedeutet, dass die Farben überarbeitet wurden und die Bildauflösung viel höher ist.

Das Ende von Blur?

Während die Band auf Social Media ihre bisherigen Werke zelebriert, sind Fans besorgt, dass kein richtig neues Blur-Material mehr kommen könnte. So heizte Sänger Damon Albarn zuletzt beim Coachella die Gerüchte um eine mögliche Trennung der Gruppe weiter an. Er bezeichnete das Konzert beim zweiten Festival-Wochenende als „vermutlich letzten Auftritt“ von Blur. Als das Publikum den Song „Girls And Boys“ (1994) nicht mitsang, sagte er: „Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen.“ Das auch dadurch angedeutete Band-Aus passt zu Ankündigungen aus der Vergangenheit.

Bereits nach der Veröffentlichung von THE BALLAD OF DARREN (2023) erklärte Albarn, er sei „bereit, diese Aktion zum Abschluss zu bringen“. Blur sei ihm „zu viel“. Dem französischen Magazin „Les Inrockuptiles“ sagte er im Dezember: „Es war das Richtige und eine große Ehre, diese Songs zu spielen und Zeit mit den Jungs zu verbringen, ein Album zu machen, bla bla bla … Ich sage nicht, dass ich es nicht wieder machen würde, es war ein schöner Erfolg, aber ich hänge nicht in der Vergangenheit.“ Statt auf Blur wolle Albarn sich auf seine Gorillaz konzentrieren.