Bobby Shmurda teasert weiter neue Musik an

Erst vor ein paar Tagen verriet Bobby Shmurda seine Pläne, neue Musik zu veröffentlichen und signalisierte, dass seine triumphale Rückkehr noch vor Ende April kommen würde. Jetzt hat sich der Rapper dazu entschieden, noch einen draufzusetzen. Ein neuer Instagram-Post deutet darauf hin, dass er sich darauf vorbereitet, sein Comeback eher früher als später zu inszenieren.

Shmurda nutzte seine Bildunterschrift, um ein wenig Nostalgie zu beschwören, indem er seine weltbekannte Single „Hot“ andeutete und seine Fans mit neuer Musik neckte: „Ima be with y’all inna „HOT“ Min“. Zusammen mit aussagekräftigen Bildern, die ihn bei Aufnahmen im Studio zeigen, sieht es so aus, als ob wir in naher Zukunft sehen beziehungsweise hören werden, was Shmurda ausgeheckt hat.

Es ist kein Geheimnis, dass Shmurda seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Studio aktiv ist. Bei einer kürzlichen Session arbeitete er mit Lil Durk und Rowdy Rebel zusammen; bei einer anderen traf er sich mit den Produzenten Zaytoven und Mike WiLL Made-It in Atlanta. Und obwohl es nicht gerade auf eine Zusammenarbeit hindeutet, hat Shmurdas jüngste Ankündigung eine ganze Reihe von hochkarätigen Kommentatoren auf den Plan gerufen – darunter Busta Rhymes, Murda Beatz, Pooh Shiesty und Popcaan.