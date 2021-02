Kid Cudi und 50 Cent planen gemeinsame Show

Vergangene Nacht meldete sich der Musiker Kid Cudi auf Twitter bei seinen Fans, um zu verkünden, dass er kürzlich ein Telefonat mit Rap-Kollegen 50 Cent geführt habe. Weiterhin führte er aus, dass die beiden große Pläne in Form einer gemeinsamen Show hätten. Genauere Details folgten bisher allerdings noch nicht, doch es wäre das erste Mal, dass sich die beiden Stars für ein gemeinsames Projekt zusammentun.

“Hatte letzte Woche ein Gespräch mit 50 Cent. Wir arbeiten zusammen an einer Show. Große Dinge werden passieren!! Ich halte euch auf dem Laufenden. 50 (Cent) ist einer meiner Lieblings-MCs und er ist zudem ein klasse Typ mit einem guten Herzen“

Had a call w 50 Cent last week about cookin up a show together. Big things happening!! Ill keep u posted. 50 is one of my favorite emcees and hes also a really great guy w a good heart. — The Chosen One (@KidCudi) January 31, 2021

Bei Kid Cudi läuft es zurzeit richtig gut. Vor Kurzem veröffentlichte der „Day n Nite“-Rapper den dritten Teil seiner „MAN ON THE MOON“-Albumserie, welches unter den Fans schnell zu einem Erfolgsalbum heranreifte. Auch seine schauspielerischen Fähigkeiten stellte der aus Ohio stammende Musiker in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beweis. So spielte er 2020 beispielsweise kleinere Rollen in TV-Serien wie „Brooklyn Nine-Nine“ und „Westworld“. Zudem befindet sich die neue Netflix-Serie „Who We Are“, in der das Multitalent eine Hauptrolle spielen soll, bereits in der Pipeline.

Was macht 50 Cent gerade?

Und auch bei 50 Cent könnte es kaum besser aussehen. Auch wenn der 45-Jährige sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus der aktiven Musikszene zurückgezogen hat, gibt er in anderen Bereichen trotzdem immer noch Vollgas. Als ausführender Produzent wirkt er schon jahrelang an Erfolgsserien wie „For Life“ und „Power“ mit. Nachdem Letztere im vergangenen Jahr nach sechs Staffeln ihr Serienfinale feierte, wurde bekanntgegeben, dass schon vier weitere Spin-Offs in Arbeit seien.