Foto: FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival, FilmMagic. All rights reserved.

Dass es das „normale“ Konzert bei Justin Vernon a.k.a. Bon Iver eigentlich nie gibt, ist kein Geheimnis. Mal performt er gemeinsam mit einer Contemporary-Dance-Gruppe als Begleitung, mal lädt er sich gleich eine ganze Kompanie an Gastmusikern ein. Oder er macht beides zusammen.

Auch interessant The National und Bon Iver launchen eigenen Streaming-Dienst So geschehen etwa auf dem Bonnaroo-Festival im US-Bundesstaat Tennesse am vergangenen Wochenende. Dort spielte der Gute nicht nur ein Set mit Songs seines aktuellen Albums 22, A MILLION, sondern legte nach – diesmal ein buntes Jam-Set voller Cover-Songs und illustren Gastmusikern.

Mit dabei war unter anderem Neo-Soul-Wunderkind Moses Sumney, der zusammen mit Bon Iver ein traumhaftes Cover von Sades „By You Side“ ablieferte. On top gab es außerdem noch Stücke mit Electro-Pop-Duo Sylvan Esso und dem Singer-Songwriter von Francis and The Lights.

Seht hier die besten Auftritte des Abends:

https://youtu.be/70LuxN35AF4 Video can’t be loaded: By Your Side (Sade Cover) – Bon Iver & Moses Sumney (Set 2) (Live at Bonnaroo 2018 – Day 3: 6/9/18) (https://youtu.be/70LuxN35AF4)

https://youtu.be/jX30VuWHFBQ Video can’t be loaded: Coffee (Sylvan Esso Cover) – Bon Iver with Sylvan Esso (Set 2) (Live at Bonnaroo 2018 – Day 3) (https://youtu.be/jX30VuWHFBQ)

https://youtu.be/f4cvmrmISK8 Video can’t be loaded: Morning & Just For Us (Covers) – Bon Iver w/ Francis and the Lights (Set 2) (Live @ Bonnaroo ’18) (https://youtu.be/f4cvmrmISK8)

Auch interessant Bon Iver debütieren mit neuen Songs bei Tanzveranstaltung Im Herbst kommt Bon Iver für einen einzigen Termin nach Berlin in die Max-Schmeling-Halle. Leider sind alle Karten für das Konzert am 26. Oktober schon restlos ausverkauft. Wann ein neues Album erscheint, steht noch nicht fest – bei einigen Live-Auftritten hat der Singer-Songwriter aber schon ein paar neue Songs gespielt.

Noch eine Möglichkeit Bon Iver & Friends live zu sehen, bleibt aber: Beim PEOPLE-Festival Mitte August im Berliner Funkhaus laden The National und Justin Vernon verschiedene Künstler ein zusammen mit ihnen neue Stücke zu erarbeiten. Quasi ein Michelsberger-Festival reloaded.