Drake schenkt Krebs-Überlebender 50.000 US-Dollar auf Konzert

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper einem Fan so viel Geld übergeben hat.

Während seines Konzerts am 16. Februar hat Drake einem Fan ein enormes Geschenk versprochen. Bei seinem Tour-Stopp in Pittsburgh hat der Rapper angekündigt, einer Frau, die ihre Krebs-Erkrankung überlebt hat, noch während der Show 50.000 US-Dollar übergeben zu wollen.

„Deine Musik hat mir durch den Krebs geholfen“

Zu dem emotionalen Moment kam es, als eine Konzert-Besucherin ein Schild mit einer für sie wichtigen Nachricht hochhielt. Auf dem Plakat stand: „Deine Musik hat mir durch den Krebs geholfen“.

Nachdem der 37-Jährige die Ansage gelesen hatte, wiederholte er für alle: „Diese wunderschöne junge Dame hat ein Schild mit der Aufschrift ‚Deine Musik hat mich durch den Krebs getragen‘. Nun, das ist eine starke Aussage, die von einer Überlebenden kommt.“

Im Anschluss sagte er, dass er versuchen wolle, weiterhin Musik zu machen, die der Fan hören wolle und ließ dann die Bombe platzen: „Aber heute Abend geben wir dir 50.000 Dollar. Du kannst dir eine andere Drake-Show ansehen oder machen, was immer du willst. Ich weiß das [zeigte aufs Plakat] wirklich zu schätzen, ich weiß das Gefühl zu schätzen. Es ist Liebe.“

Hier der Moment im Video:

Nicht das erste Mal Fan-Support

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper sich so großzügig zeigt. Bei seinem Auftritt in Nashville am 08. Februar versprach er einem Konzertbesucher 100.000 US-Dollar, da er gerade seine Chemotherapie beendet hatte. „Vergesst Drake, vergesst jeden anderen in diesem Gebäude, das ist ein echter Soldat.“ Und weiter: „Ich liebe dich und ich wünsche dir nur das Beste.“

Drake verspricht Europa-Tour

Derzeit befindet Drake sich auf seiner „It’s All A Blur – Big As the What?“-Tour mit J. Cole und 21 Savage. Der US-Teil der Tournee läuft noch bis Ende März. Drake kündigte jedoch vor Kurzem in einem Livestream an, auch eine Europa-Tournee für 2024 zu planen. Ob es sich um eine Solo-Tour handeln wird oder um eine Europa-Verlängerung der noch laufenden, lässt Drake noch offen. Mehr Informationen folgen.