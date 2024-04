Beyoncé bedankt sich mit Blumenstrauß bei Jack White

Jack White soll eine große Inspiration für ihre COWBOY-CARTER-Platte gewesen sein.

Beyoncé und Jack White sind immer noch befreundet, das zeigt eine aktuelle Geste der Sängerin. Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums COWBOY CARTER am 29. März schickte Beyoncé einen Blumenstrauß an den Rocker. Dem Geschenk legte sie eine Karte bei und schrieb dazu: „Jack, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dich nur wissen lassen, wie sehr du mich bei dieser Platte inspiriert hast. Ich sende dir meine Liebe, Beyoncé.“

White antwortete auf die Aufmerksamkeit mit einem Post auf Instagram. Seine Antwort: „Was für eine süße Geste, die ich heute Morgen hier in Nashville von der talentierten und liebenswürdigen Beyoncé zur Feier ihres neuen Albums erhalten habe. Viel Liebe und Respekt für dich, Madam, und vielen Dank. Mach weiterhin so schöne und kraftvolle Musik, niemand singt wie du.“

Hier zum Blumenstrauß-Post:

„Ich habe ihre Stimme schon immer geliebt“

Das Duo arbeitete zuvor gemeinsam an dem Song „Don’t Hurt Yourself“ von LEMONADE aus dem Jahr 2016. Der Sänger beschrieb die Zusammenarbeit damals gegenüber „NPR“: „Ich habe ihre Stimme schon immer geliebt – ich meine, sie hat die Art von Soul-Stimme aus den Tagen von Betty Davis oder Aretha Franklin.“ White fuhr fort: „Sie nahm nur eine Art Skizze eines lyrischen Entwurfs und verwandelte ihn in einen unglaublichen Song. Ich weiß nicht einmal, als was man ihn klassifizieren könnte – Soul, Rock’n’Roll, was auch immer. ‚Don’t Hurt Yourself‘ ist unglaublich intensiv und ich bin so erstaunt darüber, was sie daraus gemacht hat.“