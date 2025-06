Travis Kelce über Taylor Swifts Musik: „Jetzt gehört sie endlich ihr“

Taylor Swift hat einen wichtigen Sieg in ihrer Karriere errungen: Die 14-fache Grammy-Gewinnerin hat ihre Original-Masteraufnahmen zurückgekauft, sechs Jahre nachdem ihr Katalog von Scooter Braun übernommen wurde. Die Sängerin erlangte die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurück und veröffentlichte dazu einen Brief an ihre Fans auf ihrer Website.

Ihr Freund, der NFL-Star Travis Kelce, zeigte sich begeistert über den Erfolg. In einer Vorschau auf seine Podcast-Folge „New Heights“ tanzt Kelce ausgelassen zu Swifts Hit „I Knew You Were Trouble“, den der Basketballspieler und Schauspieler Shaquille O’Neal auf seinem Handy abspielt. „Grüße an Tay Tay. Hat sich den Song gerade erst zurückgeholt“, sagte Kelce. „Sie hat all ihre Musik zurückgekauft, jetzt gehört sie endlich ihr, Mann. Ich schätze das wirklich, Dog. Liebe dich, Big Diesel.“

Travis Kelce jubelt mit Taylor Swift

Swift besitzt nun ihr gesamtes ursprüngliches Werk. In dem Brief auf ihrer Website schreibt sie dazu: „Ich versuche gerade, meine Gedanken in etwas Kohärentes zu fassen, aber im Moment ist mein Kopf nur eine Diashow. Eine Rückblenden-Sequenz all der Male, in denen ich davon geträumt, es mir gewünscht und mir so sehr erhofft habe, euch genau diese Neuigkeit sagen zu können …“

Und weiter: „All die Male, in denen ich sooooo nah dran war, sie fast schon greifen konnte – und sie dann doch wieder verloren habe. Ich habe fast aufgehört zu glauben, dass es je passieren würde, nach 20 Jahren, in denen einem die Karotte vor die Nase gehalten und dann wieder weggezogen wurde. Aber das alles liegt jetzt in der Vergangenheit.“

Neuaufnahmen als nächster Schritt

Taylor Swift hat nicht nur ihre Masteraufnahmen zurückerlangt, sondern arbeitet auch daran, ihre alten Alben neu aufzunehmen. In ihrem Statement bestätigt sie, dass sie ihr selbstbetiteltes Debütalbum TAYLOR SWIFT von 2006 bereits vollständig neu aufgenommen hat. Zudem ist sie bei der Neuaufnahme ihres Albums REPUTATION (2017) schon weit vorangekommen.

„Diese beiden Alben können also wieder ihren Moment haben, wenn die Zeit reif ist – wenn das etwas wäre, worüber ihr euch freuen würdet“, schreibt Swift weiter. „Aber wenn es passiert, wird es nicht mehr aus Traurigkeit oder dem Wunsch kommen, etwas zurückzuholen, das ich gerne gehabt hätte. Es wird einfach ein Fest sein.“