Deutscher Star-Regisseur Edward Berger dreht mit Brad Pitt

Er gehört zu den aktuell gefragtesten Regisseuren aus Deutschland – und jetzt dreht Edward Berger mit einem der größten Hollywood-Stars: Brad Pitt. Für sein nächstes Projekt hat sich der Oscar-prämierte Filmemacher also den „Once Upon a Time in Hollywood“-Hauptdarsteller geangelt. Gemeinsam bringen sie das Drama „The Riders“ auf die große Leinwand – basierend auf dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Tim Winton.

Der aus Wolfsburg stammende Regisseur Edward Berger wird international gefeiert – spätestens seit seinen Oscar-prämierten Werken wie „Im Westen nichts Neues“ (2022) und „Konklave“ (2024).

Edward Berger startet neues Großprojekt mit Brad Pitt

Das Projekt wird von der renommierten Produktionsfirma A24 finanziert und weltweit in die Kinos gebracht, berichtet „Variety“. Berger führt Regie, während Brad Pitt in der Hauptrolle als Fred Scully zu sehen sein wird. Das Drehbuch stammt von David Kajganich, bekannt durch Produktionen wie „Invasion“ (2007) und „The Terror“ (2018).

Die Geschichte: Nach einer langen Europareise zieht Fred Scully mit seiner Familie nach Irland. Doch am Flughafen erlebt er den Schock seines Lebens: Nur seine kleine Tochter Billie kommt an – von seiner Frau fehlt jede Spur. Kein Brief, kein Hinweis, nichts. Die verzweifelte Suche nach der Wahrheit beginnt – und ein Drama über Verlust, Familie und Identität nimmt seinen Lauf.

Dabei ist die Rolle eines Vater in einer familiären Krise Brad Pitt selbst wohl nicht ganz unbekannt – nicht zuletzt wegen seiner eigenen Vergangenheit, die von Vorwürfen übergriffigen Verhaltens gegenüber seinen Kindern überschattet wurde. Seit der viel beachteten Trennung von Angelina Jolie im Jahr 2016 wurde die Familie von Negativschlagzeilen und einem jahrelangen Sorgerechtsstreit erschüttert.

Dreharbeiten in Europa ab 2026

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2026 starten und an mehreren europäischen Drehorten stattfinden. Berger setzt damit seine internationale Karriere fort: Erst kürzlich inszenierte er mit Stars wie Tilda Swinton und Colin Farrell das Netflix-Drama „The Ballad of a Small Player“, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Sein Vatikan-Thriller „Konklave“ (2024), der sich um die Wahl eines neuen Papstes nach dem fiktiven Tod von Papst Franziskus dreht, wurde nicht nur ein finanzieller Erfolg, mit weltweit über 100 Millionen Euro Einspiel, sondern gewann auch den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.

Auch Brad Pitt hat alle Hände voll zu tun. Noch vor Drehbeginn wird die Hollywood-Ikone in „F1“ zu sehen sein, einem Actionfilm über die Formel 1, der im Juni weltweit in die Kinos kommt. Zudem steht ein Netflix-Film mit dem Kult-Charakter Cliff Booth aus „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019) an – inszeniert von David Fincher, von Quentin Tarantino geschrieben.