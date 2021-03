BROCKHAMPTON sind zurück: Neue Single „Buzzcut“ und Album im April

Foto: Getty Images for Spotify, Christopher Polk. All rights reserved.

Am Donnerstag veröffentlichten die Jungs von BROCKHAMPTON ihre heiß ersehnte neue Single „Buzzcut“. Mit von der Partie ist Danny Brown. Dazu gibt es ein neues Musikvideo unter der Regie von Dan Streit und der kreativen Leitung von Kevin Abstract. Es ist ein buntes, chaotisches Bild, in dem die Boyband und Brown miteinander ringen, Schleim kotzen und sich in seltsame Monster verwandeln. Alles beim Alten also.

Die Fans rufen nach neuer Musik

Die Rufe der Fans sind in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Die bisher letzte Veröffentlichung der HipHop-Band liegt mit GINGER schon beinahe zwei Jahre zurück. Und auch wenn man nun argumentieren könnte, dass das in Bezug auf die gewohnte Qualität gar nicht so lange ist, muss man berücksichtigen, dass die Fans einen zeitnahen Release-Plan gewohnt sind.

Empfehlung der Redaktion Durcherklärt Wie funktioniert eigentlich Brockhampton? Wie funktioniert eigentlich Brockhampton?

Das Kollektiv hat 2017 drei Bände ihrer SATURATION-Reihe veröffentlicht und 2018 mit IRIDESENCE nachgelegt. 2020 haben sie keinen Longplayer veröffentlicht, dafür aber Singles auf einer passwortgeschützten Website veröffentlicht, die inzwischen wieder deaktiviert wurde.

„Meet the Roadrunners“

Vor wenigen Wochen folgte dann das erste Lebenszeichen, als die Band einen Trailer mit dem Namen „Meet the Roadrunners“ auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal hochlud. Zuvor ließ sie in einem Interview durchsickern, dass die Initialen ihres kommenden Albums „RR“ sein werden.

A$AP Rocky und Charlie Wilson auf neuem Projekt dabei?

Daher kann man ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE als ihre große Rückkehr betrachten. Bisher wurde jedoch weder das Artwork noch die Tracklist oder eine mögliche Gästeliste bekannt gegeben. Jedoch wird bereits darüber gemunkelt, dass neben Danny Brown auch noch weitere Hochkaräter wie A$AP Rocky, A$AP Ferg, Ryan Beaty, Charlie Wilson und ssgkobe auf dem neuen Projekt von den Jungs aus Texas vertreten sein werden.

Livestream-Show aus Rick Rubins weltberühmtem Malibu-Studio

Laut „Rolling Stone“ wurde das Album im Jahr 2020 in Isolation aufgenommen. Am Erscheinungstag der Platte werden BROCKHAMPTON eine Livestream-Show aus Rick Rubins Shangri-La Studios in Malibu spielen.

Empfehlung der Redaktion Post Malone singt zwei Country-Cover für Benefizveranstaltung von Matthew McConaughey

ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE erscheint am 9. April über Question Everything/RCA Records. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.