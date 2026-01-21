BTS live 2026: Wird es eine dritte München-Show geben?

BTS spielen im Juli 2026 zwei Konzerte in München. Oder wird noch eine Zusatzshow bekannt gegeben werden? Was darauf hindeutet.

Die südkoreanischen K-Pop-Stars stehen nach einer kreativen Pause und verpflichtendem Militärdienst in ihrem Heimatland vor einem großen Comeback. Am 20. März 2026 wird das neue Studioalbum der Gruppe erscheinen, das von Fans weltweit bereits heiß erwartet wird. Im Anschluss an den Release gehen BTS auf eine große Welttournee über den gesamten Globus. Zwei Shows wurden bereits für München angekündigt – ob man auf eine oder sogar mehrere Zusatzgigs hoffen kann, erfahrt ihr hier.

Die Ruhe vor dem Sturm

BTS werden also auch in Europa gastieren. In Deutschland tritt die Band am 11. und 12. Juli in der Münchner Allianz Arena auf. Der Vorverkauf für diese und generell die Tour steht kurz bevor. Am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 13 Uhr geht der Vorverkauf für registrierte BTS-Army-Member los, am Samstag, 24. Januar 2026, (ebenfalls ab 13 Uhr) dürfen sich dann alle übrigen Fans Hoffnungen auf ein Ticket machen.

Die Fanbase von BTS ist weltweit riesig und die Tickets denkbar begehrt. Somit ist ein großer Ansturm auf den Vorverkauf und lange Wartezeiten in der Online-Warteschlange zu erwarten. Viele Anhänger:innen dürften dementsprechend, in Anbetracht dessen, dass es nur zwei Konzerte in Deutschland gibt, auch leer ausgehen. Nun lässt sich aber spekulieren, ob es genau dafür eine Lösung geben könnte.

Zusatzshow in München?

Ein Blick auf den Tour-Plan zeigt, dass zwischen den Terminen in München (11. und 12.) und Paris am 17. und 18. Juli 2026 eine fünftägige Pause liegt. Somit könnte man vermuten, dass im Falle eines zu großen Ansturms auf die Tickets und einer hohen Anzahl an enttäuschten Fans ohne Karte ein drittes Konzert in der Allianz Arena organisiert wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So handhabte es beispielsweise auch Bruno Mars: Als dieser seine „The Romantic“-Tour für 2026 ankündigte, war der Ansturm auf den Vorverkauf so groß, dass der Sänger prompt 32 weitere Shows weltweit ankündigte. Auch für Deutschland fiel ein Zusatzgig ab.

Darüber, ob BTS diesem Beispiel im Falle einer zu hohen Nachfrage folgen, lässt sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren.

