BTS enthüllen Artwork zum Comebackalbum ARIRANG

Stephan Rehm Rozanes
von 
BTS

BTS  |  Shard-dressed men

Foto: Getty Images for The Recording A. Rich Fury. All rights reserved.

Die K-Pop-Giganten sind buchstäblich wieder im Geschäft.

Nur noch eine Woche bis zur Rückkehr der K-Pop-Megastars: Am kommenden Freitag, dem 20. März, veröffentlichen BTS mit ARIRANG ihr erstes Album als komplette Band seit sechs Jahren.

Im Vorfeld des Veröffentlichungstags präsentierte ihr Label BigHit Entertainment nun das Cover des Albums, auf dem RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V und Jung Kook in seriösen Massanzügen zu sehen sind.

Sind BTS erwachsen geworden?

Der reifere Look passt zur Band, deren Mitglieder im vergangenen Jahr ihren Wehrdienst in Südkorea absolviert haben, und damit den Weg für einen weiteren Albumzyklus ebneten.

Kürzlich hatte das Septett bereits die Trackliste mit 14 Titeln für ARIRANG veröffentlicht, das Nachfolgealbum zu BE aus dem Jahr 2020, das in den USA auf Platz eins der Charts einstieg und in Deutschland Rang vier erreichte. Auf dem Album befand sich mit dem ursprünglich als Standalone-Single geplanten „Dynamite“ auch der erste komplett englischsprachige Song der Band.

Comeback im Live-Stream

Die lang erwartete Rückkehr wird am 21. März von einem gigantischen Live-Event begleitet: Das Konzert „BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG“ am Gwanghwamun-Platz in Seoul, Südkorea wird live von Netflix übertragen und findet nach deutscher Zeit bereits um 13 Uhr statt. Nicht nur diese Übertragung, sondern auch eine Dokumentation über die Rückkehr von BTS wird auf Netflix ausgestrahlt. Die Doku soll bereits ab dem 27. März zu streamen sein.

Stephan Rehm Rozanes schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Jung Kook arirang V BTS Suga Jimin J-Hope RM Jin
