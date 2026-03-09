BTS-Comeback: Drei Erkenntnisse aus dem Undercover-Q&A

BTS beantworten undercover Fanfragen zum neuen Album „Arirang“ – und geben dabei überraschende Hinweise auf ihren künftigen Look und ihre Pläne.

Im Jahr 2022 musste die K-Pop-Band BTS zum Leidwesen vieler Fans eine Zwangspause einlegen. Alle sieben Mitglieder der Band – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook – mussten einen verpflichtenden Militärdienst in ihrem Heimatland Südkorea absolvieren. 2026 steht nun das große Comeback an. Am 20. März erscheint das neue Album „Arirang“ der Gruppe; am 21. März 2026 wird es ein Live-Netflix-Special geben, in dem das neue Werk von allen Mitgliedern der Band gemeinsam präsentiert wird. Im Anschluss geht BTS auf eine groß angelegte Welttournee – das Jahr ist also gespickt mit Highlights für Fans. Ein weiteres gab es nun für Fans zu erleben.

BTS-Mitglieder gehen auf Fragen und Theorien ein

In einem neuen Video auf YouTube, das von der „GQ“ veröffentlicht wurde, sitzen alle sieben Boys zusammen und lesen Fragen und Theorien von Fans zum neuen Album. Zudem gehen sie undercover online und beantworten diese.

Bei dem Video handelt es sich um ein Format, bei dem Prominente getarnt online gehen, um Gedanken von Fans zu kommentieren.

Im Laufe des Videos beantworten die Musiker Fanfragen, die sich auf Plattformen wie Reddit, X oder Instagram angehäuft haben. Dabei klären die Sänger über Fan-Theorien auf, reagieren auf Insider-Witze oder setzen sich mit langjährigen Debatten auseinander.

Das Kernthema ist, ob und wie sich Musik und Perspektiven der Künstler über die Jahre verändert haben. Laut eigenen Aussagen befinden sich alle sieben Mitglieder mittlerweile in einer reiferen Phase ihres Schaffens.

Ein weiteres Thema des Videos ist die Beziehung der Band zu ihren Fans. Über die Jahre hinweg entstand ein enger Zusammenhalt zwischen Band und Fans; so gingen die BTS-Stars auf ihre persönlichen Lieblingsmomente mit den Fans ein. Eine Frage bleibt dennoch: Was lässt sich aus dem Q&A ziehen?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Drei Erkenntnisse aus dem BTS-Q&A

1. Bereitet die Band eine Überraschung für die Fans vor?

Im Video beantworten die Sänger die Fan-Frage, ob es ein Konzept gegeben hätte, das eines der Mitglieder unbedingt hätte umsetzen wollen, die anderen aber abgelehnt hätten. Hierzu ließen sie sich allerdings nicht wirklich locken, sodass davon auszugehen ist, dass es keine Spannungen innerhalb der Band gibt.

Allerdings kamen alle zum Schluss, dass sie für das Comeback ein Militär- bzw. Army-Konzept auserkoren haben. Fans können also aufhorchen und sich durchaus fragen, ob BTS im Zuge des neuen Albums etwas völlig Neues für die BTS-Army vorbereitet.

2. Bekenntnis zu „BTS für immer“?

Blickt man in die Historie, so haben viele erfolgreiche Boybands eines gemeinsam: Nach Jahren des Erfolgs trennte man sich. Doch ist dies bei BTS möglicherweise ausgeschlossen? Im Video beantworteten die Mitglieder eine Frage zu ihrer Legacy. Sie sagten, sie möchten als Künstler in Erinnerung bleiben, die ausschließlich für gute Momente gesorgt haben.

Allerdings taten sie sich auch mit dem Begriff Legacy schwer und stellten klar, dass sie gerade erst am Anfang seien und BTS noch einiges vorhabe. Handelt es sich hierbei also um ein klares „BTS für immer“-Bekenntnis?

3. Neuer, reiferer und schlichterer Look

Eine weitere Frage bezog sich auf den Look der Band und was sie diesbezüglich vorhaben. Hier fanden alle sieben Sänger klare Worte: Der Look der Vergangenheit bleibt Vergangenheit.

Laut eigenen Aussagen seien sie dem schrillen Look entwachsen, und es solle sich etwas ändern. Sie setzen auf einen reiferen und schlichten Look ohne die Extravaganz der Vergangenheit. Das ist besonders mit Blick auf die anstehende Tour interessant: Wer sich eines der begehrten Tickets gesichert hat, kann sich beim Bühnenbild und den Lichtshows auf eine nüchternere Ästhetik einstellen.