BTS sind zurück mit „Arirang“ – Tame Impala & OneRepublic in den Credits

Nach ihrer Wehrpflicht sind alle sieben BTS-Member zurück. „Arirang“ erscheint am 20. März – mit Tame Impala und OneRepublic an Bord und live auf Netflix.

Die K-Pop-Gruppe BTS machte am 3. März die Tracklist für ihr neues Album „Arirang“ öffentlich und feiert damit einen weiteren Schritt ihres Comebacks.

Nachdem die Bandmitglieder RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook ihre Wehrpflicht in Südkorea antreten und ihre Karriere pausieren mussten, sind sie jetzt allesamt vereint zurück – mit einer neuen Platte, die neben den bekannten BTS-Namen auch weitere Musik-Promis am Start hat, die man so vielleicht nicht vermutet hätte. Hier die Details.

Internationale Verstärkung im Studio

Für ihr Comeback-Album haben sich die Männer ordentlich internationale Verstärkung geholt. Die Producer und Songwriter, die mit ihnen an der neuen LP gearbeitet haben, sind keine Unbekannten. Große Namen der Musikindustrie wie Tame-Impala-Kopf Kevin Parker, OneRepublic-Sänger Ryan Tedder, Rapper und Musikproduzent Mike WiLL Made-It, Rapper JPEGMAFIA sowie Flame, Diplo und El Guincho hatten ihren Anteil an der Produktion des Werkes.

Auch der Bad-Bunny-Songwriter Tyler Spray, Artemas, Sean Cook, Nitti, Fakeguido, Pluss, die Picard Brothers und der südkoreanische Producer Pdogg, der schon an vielen Songs der Band beteiligt war, sind in den Credits der neuen Platte vermerkt.

Welchen Anteil die einzelnen Artists bei der Musik haben, wird sich jedoch erst konkret mit Release der Platte sagen lassen.

BTS selbst als Songwriter

Aber auch die BTS-Mitglieder haben ihren Beitrag zu den Songs geleistet. RM ist auf fast allen Tracks genannt, j-hope und SUGA sind ebenfalls in einigen Liednachweisen vermerkt. Die Jungs haben sich auf die verschiedenen Songs aufgeteilt. Das Projekt soll der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere sein, nachdem sich die Member auf verschiedene Soloprojekte konzentriert hatten und nun wieder alle zusammenfinden.

Rückkehr zu den koreanischen Wurzeln

Die Gruppe hatte sich 2020 mit einigen englischen Songs ausprobiert, wobei insbesondere „Dynamite“ sich wochenlang auf Platz eins der Billboard-Charts hielt. Jetzt kehren sie mit ihrer LP „Arirang“ zurück zu ihren koreanischen Wurzeln – denn Arirang ist ein altes koreanisches Volkslied. Ob die Texte auf Englisch oder Koreanisch geschrieben sind, ist noch nicht sicher.

Tracklist, Release-Datum und Comeback-Konzert

Auftakt des Albums soll „Swim“ sein, gab die Band am 3. März auf Instagram bekannt, wo sie die gesamte Tracklist inklusive der Credits veröffentlichten.

Die Erwartungen an die neue Veröffentlichung der koreanischen Band sind dementsprechend hoch. Die LP soll am 20. März erscheinen. Am 21. März kehrt die K-Pop-Gruppe mit einem Konzert auf den Gwanghwamun Square in Seoul zurück – um 20:00 Uhr. Das Konzert wird live von Netflix übertragen und findet nach deutscher Zeit bereits um 13 Uhr statt. Nicht nur diese Übertragung, sondern auch eine Dokumentation über die Rückkehr von BTS wird auf Netflix ausgestrahlt. Die Doku soll bereits ab dem 27. März zu streamen sein.

Welttournee mit Stopp in München

Im Anschluss an ihr Release-Konzert geht die Gruppe mit „Arirang“ auf Welttournee. Wer die Band live erleben möchte, hat die Gelegenheit: Im Juli wird BTS zwei Shows in München spielen.