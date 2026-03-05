BTS-Comeback-Trailer: Fünf Erkenntnisse zum „Arirang“-Event

Der BTS-Comeback-Trailer ist da. Und was man daraus mitnehmen kann, erfahrt ihr hier.

2026 ist das große Jahr für die BTS-Army. Im Januar kündigten BTS ihr großes Comeback an – so richtig aktiv war die südkoreanische K-Pop-Band davor 2022. Danach mussten alle sieben Sänger der Gruppe ihre Karriere unterbrechen, um einen verpflichtenden 18-monatigen Militärdienst in ihrem Heimatland zu absolvieren. Dieser ist nun allerdings beendet, und das Comeback steht bevor. Das neue Album „Arirang“ wird am 20. März erscheinen. Mit diesem wird die Band eine groß angelegte Welttournee bestreiten – unter anderem gastieren BTS für zwei Konzerte am 11. und am 12. Juli in der Münchener Allianz Arena. Zuvor wird das Album in einer Comeback-Show am 21. März präsentiert, der Gig wird live auf Netflix übertragen. Nun ist der erste Trailer dazu zu sehen.

XL angelegtes Live-Special auf Netflix

Am Donnerstag, dem 05. März 2026, veröffentlichte Netflix den ersten Trailer für das am 21. März 2026 anstehende BTS-Live-Special. Hierbei handelt es sich um eine Konzert-Übertragung, in der die sieben Mitglieder Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook zum ersten Mal das neue Album „Arirang“ präsentieren werden.

Das Event wird vom Gwanghwamun-Platz in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ab 12 Uhr deutscher Zeit übertragen. Für BTS-Fans dürfte der 21. März 2026 damit einer der wichtigsten Termine des Jahres sein. Zudem folgt am 27. März 2026 eine Dokumentation über die Band.

Der Trailer steht unter dem Motto „Sieben zusammen. Wir können alles schaffen.“ Zu Beginn des Clips sind Stimmen von Fans zu hören, welche die angekündigte Pause der Band im Jahr 2022 kommentierten. Für viele war diese eine Katastrophe. So ist ein Voiceover zu hören, in dem gesagt wird: „Ein Teil meiner Seele ist gerade gestorben.“ Im weiteren Verlauf werden alle sieben Bandmitglieder vorgestellt und Fans auf die „Heimkehr“ von BTS eingestimmt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fünf Erkenntnisse aus dem BTS-Trailer

1. Alle sieben Bandmitglieder sind dabei

Zwar zeigte sich die Band in der Vergangenheit stets vereint und symbolisierte einen starken Zusammenhalt. Dennoch waren bei vergangenen Konzerten nicht immer alle sieben Sänger auf der Bühne. Die Gründe hierfür waren meistens gesundheitliche, wie beispielsweise Ende 2020 und Anfang 2021, als Suga einige Auftritte aufgrund einer Schulteroperation verpasste. So mussten Fans bereits einige Male vereinzelt auf ihre Lieblinge verzichten. Für das Live-Event am 21. März 2026 ist aber klar: Alle sieben sind mit von der Partie.

2. Koreanisch als Hauptsprache

Zwar veröffentlichen BTS immer wieder auch Songs auf Englisch, hauptsächlich schreiben sie ihre Tracks jedoch in ihrer Muttersprache Koreanisch. Auch bei ihrem neuen Album und der Live-Präsentation ist diese als Hauptsprache zu erwarten. Im Trailer wurde neben Englisch nämlich hauptsächlich Koreanisch gesprochen. Zudem wurde in einer Pressemitteilung zur Ankündigung des neuen Albums „Arirang“ bereits verkündet, dass dessen Name von einem traditionellen koreanischen Volkslied inspiriert ist. Fans sollten sich also auf ein authentisches Erlebnis einstellen, das die koreanische Kultur zelebrieren wird.

3. Erstes koreanisches Live-Event auf Netflix

Netflix ist schon seit mehreren Jahren für die Übertragung von Live-Events bekannt. So wurden beispielsweise die Boxkämpfe zwischen Jake Paul und Mike Tyson oder Jake Paul und Anthony Joshua zu riesigen Medien-Events auf der Streaming-Plattform. Allerdings fanden diese stets auf amerikanischem Boden statt und waren zudem stark amerikanisch geprägt. Das BTS-Event wird das allererste koreanische Mega-Ding sein, welches auf Netflix gestreamt wird und somit globale Aufmerksamkeit generieren dürfte.

4. Noch stärkerer Zusammenhalt mit Fans geplant

Nachdem zu Beginn des Trailers die Reaktionen der zum Teil gebrochenen Fans auf die Pause der Band aufgegriffen wurden, sind die Stimmen der Bandmitglieder zu hören. Eine sagt: „Lass uns wieder da raus, ich vermisse sie.“ Eine weitere: „Wir haben unseren Fans versprochen zurückzukommen.“ Dieses Versprechen scheint die Gruppe nun im großen Stil einzuhalten.

5. Bahnt sich ein Netflix-Streaming-Rekord an?

Eines wird nach dem Schauen des Trailers klar: Das BTS-Live-Event wird riesig. Hierbei handelt es sich um ein groß angelegtes Spektakel, bei dem Millionen Fans weltweit einschalten dürften. In der Vergangenheit war auf die BTS-Army stets Verlass – auf alles, was die Band ankündigte, gab es einen großen Ansturm. Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die Show am 21. März 2026 als das meistgestreamte Netflix-Live-Event in die Geschichtsbücher der Streaming-Plattform einträgt.