BTS in München: Jung Kook singt „Gut genug“ mit 75.000 Fans

Das ist doch mal ein besonderer Live-Cover-Moment. Hier ansehen.

Ok wow: „Gut genug“ ist nun auch bei einem BTS-Konzert in der Münchner Allianz Arena angekommen.

Die südkoreanische Gruppe gastierte am 11. und 12. Juli 2026 in München – es waren die einzigen Deutschlandkonzerte ihrer aktuellen Welttournee – und da stimmte Jung Kook plötzlich gemeinsam mit der Crowd den Refrain des Songs von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David an. Er sang schließlich die Hook gemeinsam mit rund 75.000 Menschen.

Jung Kook kannte „Gut genug“ bereits

Ganz unvorbereitet dürfte der Sänger nicht gewesen sein. Jung Kook hatte den Song einige Wochen zuvor in einem Livestream gespielt und dazu getanzt. Beim München-Konzert musste er deshalb offenbar nur kurz in die Melodie finden, bevor er den lang gezogenen Refrain von Blumengarten-Sänger Rayan Djima übernahm.

Der Moment zeigt, wie weit sich „Gut genug“ inzwischen über den deutschsprachigen Raum hinaus verbreitet hat. Der Titel erschien im Mai und entwickelte sich vor allem über TikTok, Instagram und Livestreams zu einem internationalen Hit. Musiker:innen wie Lizzo, Doja Cat, Steve Lacy und Wiz Khalifa griffen den Song in ihren Beiträgen auf.

Seht hier den Mitsing-Augenblick von der BTS-Show:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Gut genug“ erreicht internationale Charts

In Deutschland stand die gemeinsame Single von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David mehrere Wochen an der Spitze der Singlecharts. Ende Juni gelang dem Stück außerdem der Einstieg in die „Billboard Global 200“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht vor allem Rayans Refrain. Die deutsche Zeile „Du bist gut genug“ wird in englischsprachigen Videos häufig lautmalerisch nachgesungen. An der Sprache des Songs soll sich dennoch nichts ändern: KitschKrieg kündigten bereits an, dass die Hook auch bei einer geplanten internationalen Version auf Deutsch bleibt.

Ob Jung Kook an einem solchen Remix beteiligt sein könnte, ist nicht bekannt. Sein Auftritt in München dürfte die entsprechenden Wünsche unter Fans jedoch weiter anheizen.