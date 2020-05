BTS bei einem Event zum Besuch des Südkoreanischen Präsidenten in Frankreich am 14. Oktober 2018.

Die K-Pop-Sensation aus Südkorea BTS hat öffentlich gemacht, dass sie nächsten Monat ein Live-Stream-Konzert mit dem Titel „Bang Bang Con: The Live“ geben wird, bei dem Fans mit der Band virtuell in Kontakt treten können. Das rund 90-minütige Spektakel soll kostenpflichtig sein und am 14. Juni 2020 um 18 Uhr koreanischer Zeit ausgestrahlt werden. Weitere Einzelheiten darüber, was genau die Show beinhalten wird, sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Die Neuigkeit folgt der zweitägigen und gleichnamigen Online-Veranstaltung im April, bei der die Boyband archiviertes Konzertmaterial von früheren Tourneen als Stream zur Verfügung gestellt hatte. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie mussten die Bangtan Boys wie viele ihrer Musiker-Kolleg*innen ihre komplette „Map of the Soul“-Welttournee verschieben – ursprünglich hätte die Tournee Auftritte in Seoul, Europa, Nordamerika und Japan umfasst. Auch die zwei geplanten Deutschland-Konzerte müssen auf Eis gelegt werden: BTS hätten eigentlich am 11. und 12. Juli 2020 zweimal hintereinander das Olympia-Stadion in Berlin gefüllt – nun müssen sich die deutschen Fans der Boyband wohl noch etwas gedulden.

Zurzeit gehören die Bangtan Boys mit ihrem Erfolgsalbum MAP OF THE SOUL: PERSONA (2019) und ihrem im vergangenen Jahr erschienenem Mobile-Game „BTS World“ zu den erfolgreichsten Stars der internationalen Popszene. Anfang April 2019 erreichten sie als erste K-Pop-Band fünf Milliarden Streams bei Spotify. Auch mit ihrem Video zu „Boy With Luv feat. Halsey“ brachen sie einen Rekord: Mit 74,6 Millionen Aufrufen zählen V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, und J-Hope derzeit als die Band, mit den meisten YouTube-Ansichten in 24 Stunden. Zudem haben die Bangtan Boys bereits zwei Konzertfilme auf Apple TV+ und Amazon Prime Video veröffentlicht und eine Dokumentation über ihr Tourleben in die Kinos gebracht.