Die Dokumentation „Burn The Stage” der Bangtan Boys (kurz: BTS) wird voraussichtlich im November in die Kinos kommen – möglicherweise auch in Deutschland. So teilte ein Fan die Antwort auf eine Anfrage zum Film an die deutsche Kinokette „Kinopolis” auf der deutschen TBS-Fanseite auf Twitter:

Thank you for your request. Currently we are in discussion with the film distributor, but approximately we'll be screening the movie in the week of 15.11. In some Kinopolis cinema" #BTSxCinema #BurnTheStageMovie pic.twitter.com/ikOKXNCg6K

It's kinda official! 😱🇩🇪

Die Doku wurde ursprünglich 2017 als achtteilige Serie auf YouTube veröffentlicht und soll jetzt zu einem 85-minütigen Film adaptiert worden sein. Die Band wird darin auf ihrer „Wings”-Tour von 2017 begleitet. Im Film soll es viele Aufnahmen aus dem Backstage und „Behind The Scenes”-Videomaterial zu sehen geben.

Am 6. Oktober 2018 traten BTS im Citi Field-Stadium in New York auf und sind damit die erste K-Pop-Band, die jemals in den USA aufgetreten ist. BTS traten auf ihrer „Love Yourself”- Tour unter anderem auch in der Londoner O2 Arena auf.

Die Tickets waren, ähnlich wie für die beiden Deutschlandtermine in der Berliner Mercedes Benz-Arena, innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft.

Und so sieht das aus, wenn die BTS-Fans, die sich selbst als „Army” bezeichnen, auf die Boyband treffen:

#BTS perform for the first time on UK soil and they SLAYED!

The @TheO2 has never seen anything like it 🤩 @BTS_twt x #ARMY x #IDOL pic.twitter.com/ZWZOHC8Kms

— Adele Roberts (@AdeleRoberts) October 9, 2018