Liam Gallagher stichelt gegen Harry Styles‘ 900-Euro-Tickets

900 Euro für ein Harry-Styles-Ticket? Liam Gallagher reagiert mit ironischen Posts auf X. Die Kontroverse eskaliert – und er selbst hat Erfahrung.

Nachdem sich bereits die Fans von Harry Styles im Netz über die hohen Kosten für Konzertkarten der geplanten „Together Together“-Residency echauffiert hatten, äußerte sich nun auch ein andere Musiker dazu. Liam Gallagher, der in 2025 mit seinem Bruder Noel nach 16 Jahren ein Bühnen-Comeback mit Oasis feierte, mischte sich in den Shitstorm ein.

Ticketvorverkauf und wütende Fans

Die Kontroverse entbrannte Anfang dieser Woche, als der Vorverkauf für die zunächst sechs geplanten Shows zur Bewerbung von Harry Styles‘ neuer Platte KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY (VÖ: 6. März) im Wembley-Stadion in London begann. Hunderttausende Fans standen am Montag, den 26. Januar 2026, stundenlang in der virtuellen Schlange an, um eines der hochumworbenen Tickets zu ergattern. Ein Großteil der Fangemeinde war von den hohen Preisen der Karten überrascht: Ein einzelnes Ticket bewegte sich für die Londoner Termine im preislichen Segment von 72,95 und 725,45 Pfund. Die teuerste Karte – ein Premium-Ticket – war also für umgerechnet circa 900 Euro zu ergattern, und das ohne die Reisekosten, die das gewählte Tour-Konzept von Styles für viele seiner Anhänger:innen bedeutet. Ihren Frust über die teuren Preise teilten sie auf Social Media.

Oasis-Frontmann mischt mit

Als die Kritik gegen Styles immer lauter wurde, mischte Liam Gallagher auf X mit. In einer Reaktion auf die Ticketpreise schrieb er schlicht: „WIE VIEL“, bevor er die Fans weiter aufhetzte, indem er scherzte, er habe „20 Tickets gekauft“ und beabsichtige, sie „über dem Marktwert“ weiterzuverkaufen. Die Bemerkungen wurden allgemein als ironisch interpretiert, heizten die Debatte jedoch weiter an.

Die Kommentare von Liam Gallagher folgten auf eine frühere Online-Stichelei gegen Styles, die auftauchte, bevor die Preiskontroverse viral ging. Auf die Frage eines Fans, ob er Harry Styles‘ neuen Track „Aperture“ gehört habe, antwortete Gallagher: „Ja, ich kann ihn nicht mehr hören.“ Die Äußerungen des Künstlers gelten wohl als Scherz, da die beiden Sänger in der Vergangenheit freundschaftlich miteinander umgegangen waren. Diese Provokationen im Netz sind mittlerweile zum Markenzeichen von Liam Gallagher geworden.

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen?

Gallaghers Beteiligung an der Debatte ist besonders interessant hinsichtlich seiner eigenen Erfahrungen mit Preiskritik. 2024 kritisierten Fans und Politiker:innen das Zurückgreifen auf die dynamische Preisgestaltung beim Ticketverkauf für die Oasis-Konzerte. Während die Karten zunächst bei umgerechnet 86,50 Euro starteten, waren die Kontingente schnell erschöpft, sodass viele Fans – die Stunden in der Warteschlange verbrachten – nur noch Platin-Tickets zum Preis von bis zu 415 Euro erwerben konnten.

Dieser Vorfall löste eine erneute Überprüfung der Preisstrukturen von Ticketmaster aus, wobei vorgeworfen wurde, dass die nachfrageorientierte Preisgestaltung treue Fans unfair benachteilige. Die Kontroverse prägt weiterhin die öffentliche Diskussion über die Erschwinglichkeit von Konzerten weltweit.

Prognose über Ausverkauf und Diskussion über Preisentwicklung im Konzertgeschäft

Die hohen Preise werden aber vermutlich nichts daran ändern, dass Harry Styles nur in ausverkauften Läden spielen wird. Die Nachfrage auf die Tickets seiner Welttournee – die Styles durch Europa, nach Süd- und Nordamerika und Australien in 2026 bringen wird – ist riesig.

Die Kontroverse um die Ticketpreise wirft grundsätzliche Fragen zur Entwicklung der Live-Musik-Branche auf. Beobachter:innen diskutieren, ob die Preissteigerungen branchenüblich geworden sind oder ob einzelne Acts bewusst auf ein exklusiveres Publikum setzen. Harry Styles selbst hat sich zu den Negativkommentaren rund um die Teuer-Tickets bisher nicht in den Socials geäußert.