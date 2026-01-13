BTS live in München 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

BTS kommen im Juli 2026 für zwei Konzerte nach München. Alle Infos zu Tickets, Terminen und dem Vorverkauf hier.

BTS kommen zurück auf europäische Bühnen: Geplant ist laut Veranstalter die „größte K-Pop-Welttournee aller Zeiten“, mit 79 Konzerten in 34 Regionen. Am 11. und 12. Juli 2026 gastieren BTS für zwei Konzerte in der Allianz Arena in München.

Als „Highlight der Tour“ wird eine 360-Grad-Bühnenproduktion beworben, sie finde erstmals bei einer K-Pop-Stadiontournee statt. So soll auch die Zuschauerkapazität pro Stadion erhöht werden.

Die kommenden Shows markieren die ersten Headliner-Konzerte von BTS als Gruppe seit ihrer „Permission to dance on stage“-Tour von 2021 und 2022.

Vorverkauf BTS

Der ARMY MEMBERSHIP Presale startet am Donnerstag, 22. Januar um 13.00 Uhr.

Informationen zur Presale-Registrierung:

ARMY MEMBERSHIP-Inhaber (US oder GLOBAL) müssen sich bis 18. Januar, 23:00 Uhr GMT / 19. Januar, 00:00 Uhr CET über Weverse registrieren, damit die Mitgliedschaft verifiziert werden kann. Der Presale-Zugang hängt vom jeweiligen Membership-Typ ab. Weitere Infos hier.

Wir zitieren weiter den Veranstalter: „Nur registrierte ARMY MEMBERSHIP-Inhaber können in die Warteschlange gelangen und am Presale teilnehmen. Zur Freischaltung des Ticketzugangs ist eine 9-stellige ARMY MEMBERSHIP-Nummer (beginnend mit BA) erforderlich.“

Presale-Registrierung international:

„Für Shows in den USA, Kanada und Mexiko kann eine US- oder GLOBAL-Mitgliedsnummer genutzt werden (bei Besitz beider Mitgliedschaften wird die US-Nummer empfohlen). Für Shows in UK und Europa ist eine GLOBAL-Mitgliedsnummer erforderlich.

Mitglieder können sich für bis zu drei Städte in Nordamerika registrieren. Pro Weverse-ID (E-Mail-Adresse) ist die Registrierung auf drei nordamerikanische Städte begrenzt – unabhängig davon, ob die E-Mail sowohl mit einer US- als auch mit einer Global-Membership verknüpft ist. Pro Person darf nur eine E-Mail-Adresse verwendet werden. Es wird dringend empfohlen, die eigene ARMY MEMBERSHIP-Nummer bereits vor Verkaufsstart griffbereit zu speichern.“

„Die mit der ARMY MEMBERSHIP verknüpfte Weverse-ID (E-Mail-Adresse) muss mit der E-Mail-Adresse des jeweiligen Ticketmaster-Accounts übereinstimmen. Stimmen die E-Mails nicht überein, ist eine Teilnahme an der Warteschlange nicht möglich. Bestehende Mitglieder müssen eine abweichende Ticketmaster-E-Mail bis zum oben genannten Zeitpunkt aktualisieren. Wer noch keinen Ticketmaster-Account besitzt, muss einen Account mit derselben E-Mail-Adresse erstellen, die auch für die ARMY MEMBERSHIP genutzt wird. Weitere Informationen zum ARMY MEMBERSHIP Presale unter: BTSWORLDTOUROFFICIAL.COM

BTS WORLD TOUR

11.07.2026 München, Allianz Arena

12.07.2026 München, Allianz Arena

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Sa., 24.01.2026, 13:00 Uhr