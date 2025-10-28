BTS sind zurück: Das Comeback mit Album und Mega-Tour

BTS planen für ihr Comeback im Jahr 2026 ihre bisher größte Welttournee. Ein neues Album gibt es gleich dazu.

BTS bereiten sich auf ihr großes Comeback vor. Berichten zufolge arbeiten die K-Pop-Superstars nach drei Jahren Pause an einem neuen Album und planen ihre nächste, große Welttournee.

Neues Album und Tour – das ist bisher bekannt

Die südkoreanische Boyband hatte vorübergehend Pause machen müssen, da die Mitglieder Jungkook, Jin, Suga, Jimin, V, RM und J-Hope ihren Militärdienst absolvierten. In der Zwischenzeit arbeiteten die einzelnen Sänger an ihren Solokarrieren, doch mit dem Entlassung Sugas von seinen Zivilpflichten, finden BTS nun wieder zusammen. Die Gruppe hat in den vergangenen Monaten bereits an ihrem Comeback gearbeitet, wie sie kürzlich bekannt gaben.

Gemeinsam mit ihrem Label Hybe Co. bereitet die Gruppe ihr erstes Album seit sechs Jahren vor. „Ab Juli möchten wir anfangen, zusammenzuarbeiten und uns auf das Musikmachen konzentrieren“, sagte der Sänger RM während eines Livestreams mit den anderen Mitgliedern der Boyband. Weltweit schauten ca. 7,3 Millionen Menschen bei der Verkündung der Neuigkeiten zu.

Doch das soll nicht alles sein: Die Band plant auch ihre erste große Tournee seit 2019. Laut Angaben nahestehender Personen sind weltweit 65 Shows vorgesehen, mehr als 30 davon in den USA und Kanada – offiziell bestätigt sind diese Termine jedoch noch nicht. In einer Stellungnahme des Labels hieß es: „Details zu den Terminen und dem Umfang der neuen Welttournee sind noch nicht bestätigt. Die genannten Termine entsprechen nicht mehr den aktuellen Zahlen, über die wir derzeit diskutieren.“

BTS: Das internationale Phänomen aus Südkorea

Die siebenköpfige Boyband hat den koreanischen Pop in den Mainstream gebracht. Laut der International Federation of the Phonographic Industry galt BTS 2020 und 2021 als weltweit erfolgreichste Band. Eigentlich sollte die Gruppe bereits 2020 auf Tour gehen, doch die Pandemie machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. In den beiden darauffolgenden Jahren spielten BTS ein Dutzend Shows in vier Städten – ihre letzten Auftritte, bevor die Mitglieder zum Militärdienst einberufen wurden.

Nach ihrem Debüt mit 2 COOL 4 SKOOL (2013) veröffentlichten sie ihr erstes Studioalbum DARK & WILD (2014). 2016 folgte ihre dritte LP WINGS, mit der sie erstmals über eine Million Exemplare in Südkorea verkauften. Bis 2017 erlangten BTS durch die K-Pop-Subkultur internationale Bekanntheit und wurden zu Vorreitern der „koreanischen Welle“ in Nordamerika. Mit LOVE YOURSELF: TEAR (2018) erreichte die Band Platz eins der US-Albumcharts. Seit den Beatles zählen BTS zu den wenigen Gruppen, die innerhalb von zwei Jahren vier Nummer-eins-Alben veröffentlichten.