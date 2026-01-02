Das lange Warten endet: BTS kündigen Comeback mit neuem Album an

BTS veröffentlichen am 20. März 2026 ihr erstes Gruppenalbum seit PROOF. Nach Militärdienst und Soloprojekten kehrt die K-Pop-Band zurück.

BTS kehren am 20. März 2026 als vollständige Gruppe zurück. Nach fast vier Jahren Pause veröffentlicht das weltweit erfolgreiche K-Pop-Septett erstmals wieder ein Album in kompletter Besetzung. Es ist die erste Albumveröffentlichung der südkoreanischen Band seit drei Jahren und neun Monaten und markiert einen zentralen Moment in ihrer Karriere.

Persönliche Briefe an Fangemeinde „Army“

Die Ankündigung erfolgte offiziell am 1. Januar 2026 durch die Agentur BigHit Music. Zuvor hatten BTS das neue Jahr gemeinsam mit ihren Fans bei einem Live-Countdown auf der Plattform Weverse begrüßt. Kurz darauf erhielten ausgewählte Mitglieder der Fangemeinde „Army“ handgeschriebene Briefe der sieben Künstler. Auf jedem Brief war ein Datum vermerkt: „2026.3.20“. Die persönliche Geste sorgte weltweit für emotionale Reaktionen.

Militärdienst und erfolgreiche Solokarrieren

Die längere Pause der Gruppe hatte mehrere Gründe. Sechs der sieben Mitglieder absolvierten ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea, der jeweils rund 18 Monate dauerte. Suga leistete aufgrund einer früheren Schulterverletzung seinen Dienst im Zivilschutz. Parallel dazu widmeten sich alle Mitglieder umfangreichen Soloaktivitäten. In den vergangenen Jahren veröffentlichten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook eigene Songs und Alben und arbeiteten mit internationalen Künstler:innen zusammen. Alle sieben schafften es mit ihren Solo-Singles in die US-amerikanischen Billboard Hot 100, Jimin und Jungkook erreichten sogar Platz eins.

Erstes Gruppenalbum seit PROOF

Das kommende Album wird BTS’ erstes in voller Besetzung seit Juni 2022 sein, als sie das Anthologie-Album PROOF veröffentlichten. Bereits damals hatte die Gruppe eine Phase individueller Aktivitäten angekündigt, verbunden mit dem Versprechen einer späteren Rückkehr. In ihren Briefen betonten die Mitglieder die Bedeutung dieses Moments. RM sprach davon, diesen Zeitpunkt sehnlicher erwartet zu haben als jeden anderen. Jin dankte den Fans für ihre Geduld, während Suga dazu aufrief, das gemeinsame Jahr bewusst zu genießen.

Die Gold-Mitglieder erhielten handgeschriebene Briefe der Bandmitglieder:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die vollständigen Botschaften sollen später über Weverse veröffentlicht werden. Auffällig ist zudem die Situation auf Instagram: Auf dem offiziellen BTS-Account mit rund 77 Millionen Follower:innen sind derzeit keine Beiträge mehr sichtbar. Viele Fans interpretieren das vollständige Leeren des Profils als symbolischen Neuanfang und als bewusste Vorbereitung auf die neue Phase der Gruppe.

Welttournee in Planung

Nach der Albumveröffentlichung planen BTS eine umfangreiche Welttournee. Konkrete Details zu Musik und Tourdaten will BigHit Music im Frühjahr 2026 bekannt geben. BTS gelten als eine der erfolgreichsten Gruppen der K-Pop-Geschichte. Seit ihrem Debüt im Juni 2013 mit „No More Dream“ erreichten sie mit Songs wie „Dynamite“ und „Permission To Dance“ internationale Chartspitzen. Das Comeback am 20. März dürfte ihre globale Bedeutung erneut unterstreichen.