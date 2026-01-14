„BTS World Tour 2026“: Ticket-Vorverkauf für München-Konzerte

BTS kehrt 2026 auf die Bühnen dieser Welt zurück. Alle Infos zum Ticket-Vorverkauf für die München-Konzerte am 11. und 12. Juli gibt es hier.

Die K-Pop-Band BTS sind bald wieder live zu sehen. Der Ticket-Vorverkauf steht unmittelbar bevor. Hier eine Info-Übersicht, wobei die konkreten Kartenpreise aktuell noch nicht bekannt sind.

Zwei Konzerte in Deutschland

Insgesamt sind 79 Konzerte weltweit geplant, zwei davon in Deutschland. Am 11. und 12. Juli 2026 tritt die Band in der Münchner Allianz Arena auf. Die Shows sind die ersten Headliner-Konzerte von BTS als Gruppe seit ihrer „Permission To Dance On Stage“-Tour in den Jahren 2021 und 2022.

Wer die Gigs nicht verpassen möchte, muss sich für den anstehenden Ticket-Vorverkauf registrieren.

Wie funktioniert der Vorverkauf?

Der Ticketkauf gestaltet sich komplizierter als bei anderen Konzerten. Was Fans beachten sollten: Der Vorverkauf läuft in zwei Phasen ab: dem regulären Vorverkauf und dem ARMY MEMBERSHIP PRESALE. Letzterer bietet Fans mit Mitgliedschaft entscheidende Vorteile.

Der ARMY MEMBERSHIP PRESALE startet bereits am 22. Januar 2026 um 13 Uhr und damit zwei Tage vor dem regulären Vorverkauf. Für alle ohne Mitgliedschaft beginnt der reguläre Vorverkauf am 24. Januar 2026 um 13 Uhr.

ARMY MEMBERSHIP: Wie funktioniert das?

Beim Abschluss einer Mitgliedschaft müssen Fans Folgendes beachten: Die Mitgliedschaft kann ausschließlich über den Weverse-Shop abgeschlossen werden. Um am Vorverkauf teilzunehmen, muss die Registrierung für diesen als ARMY MEMBER bis zum 18. Januar 2026, 23 Uhr, abgeschlossen sein.

Bei der Mitgliedschaft selbst können Fans zwischen zwei Paketen wählen, die sich preislich deutlich unterscheiden. Zum einen gibt es die reguläre Mitgliedschaft für rund 18,88 Euro. Zum anderen die Merch-Paket-Mitgliedschaft, die 128,68 Euro kostet und dem Mitglied die Chance auf eine spezielle Merch-Box bietet.

Der Veranstalter weist darauf hin: „Nur registrierte ARMY MEMBERSHIP-Inhaber können in die Warteschlange gelangen und am Presale teilnehmen. Zur Freischaltung des Ticketzugangs ist eine 9-stellige ARMY MEMBERSHIP-Nummer (beginnend mit BA) erforderlich.“

