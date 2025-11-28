Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Getrennte Wege im gemeinsamen Alltag

Anna-Maria Ferchichi bestätigt getrennte Wohnsituation von Bushido und ihr in Dubai. Das Paar mit acht Kindern verbringt dennoch viel Zeit zusammen – die Fakten.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi teilen ihr Leben seit geraumer Zeit in den sozialen Medien – auch ihre Ehe thematisieren sie dabei häufig. Nun folgte ein überraschendes Update via Instagram-Story.

Ehekrise vor Sonnenuntergang

Die 44-Jährige postete am Freitagmittag, 28. November, eine Story auf Instagram. Diese zeigt ein Bild des Models, wie sie von einem Balkon aus in Richtung Sonnenuntergang blickt. Das Foto ist mit einem Text in weißer Schrift unterlegt. Darin thematisierte die achtfache Mutter Ehe-Probleme mit ihrem langjährigen Partner. Erst 2022 war die Familie in ihre Wahlheimat Dubai ausgewandert. In Deutschland standen sie zuletzt jahrelang unter Polizeischutz, weil sie aufgrund eines Prozesses zu früheren Clan-Verbindungen des Deutsch-Rappers bedroht wurden.

Neuanfang nach 13 Jahren

Anna-Maria Ferchichi gab vor ihren knapp einer Million Follower:innen bekannt, dass Bushido und sie seit „einiger Zeit“ nicht mehr zusammenleben. Sie machte transparent, dass sie wegen ihrer gemeinsamen Kinder dennoch viel Zeit miteinander verbringen würden. Sie verglich die aktuelle Situation damit, „wieder laufen lernen“ zu müssen.

Die Nachricht scheint sowohl für sie als auch für ihre Fans plötzlich zu kommen – und das nach 13 Jahren Ehe. In der Insta-Story schrieb sie davon, dass einige die Eltern als „Vorzeigepaar“ sehen und deren „Geschichte idealisieren“ würden. Sie setzte die gemeinsame Ehe mit einem nach außen intakt wirkenden Haus gleich, das mit der Zeit allerdings feine Risse bekomme.

Geburtstag in der Wüste

Erst vor wenigen Tagen noch, teilte die gebürtige Delmenhorsterin eine Aufnahme von ihrem 44. Geburtstag. Das Foto zeigt den Rapper und sie, wie sie vor einem gedeckten Tisch – umgeben von rosafarbenem Sand – stehen und fröhlich in die Kamera lächeln. In der Caption schrieb das damalige Geburtstagskind: „Die Wüste hat jedes Mal etwas Beruhigendes. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht. Alle kamen sandig aber glücklich nach Hause.“

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie Bushido eigentlich heißt, äußerte sich bisher nicht zu den neuen Ereignissen in der langjährigen Partnerschaft.