Hat Bushido wirklich sein allerletztes Album angekündigt?

Bushido vs Abou-Chaker: Prozesskosten auf 2,5 Millionen Euro geschätzt

Nach Dubai-Umzug: Bushidos Ehefrau hängt am Tropf

Nächstes Jahr geht es für Bushido wieder auf Tour. Einer neuen Podcastepisode zufolge könnte bis dahin auch frische Musik des Rappers erscheinen. Am 21. März kam die neue Folge von „Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi“ heraus, dem gemeinsamen Podcast von Bushido und seiner Frau. Diesmal haben sich die beiden unter anderem über seine musikalische Karriere unterhalten. Der Musiker erinnerte sich dabei, dass seine letzte Konzertreihe vor einem Jahr anfing und dass die nächste schon Anfang 2026 folgen wird. Und dann die News: Es soll wohl nicht nur bei der „Alles wird gut“-Konzertreihe bleiben.

Kommt passend zur letzten Tournee auch das letzte Album?

„In Sachen Musik ist ein bisschen Bewegung reingekommen“, erzählte Bushido im Podcast. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi formulierte das Ganze etwas klarer: „Ja, Anis nimmt jetzt demnächst sein letztes Album auf!“ Damit würde das bereits sechzehnte Studiowerk auf die im vergangenen Jahr erschienene Platte KÖNIG FÜR IMMER folgen. Der Rapper freue sich wohl nicht nur auf seine nächsten Konzerte, sondern habe auch schon „echt Bock“ auf die neue Musik. Viel ist über die kommende LP noch nicht bekannt, nur, dass Bushido vorhabe, „ein paar besondere Sachen zu machen“. Schließlich solle es seine allerletzte Platte werden.

Bushido möchte sich zurückziehen

Eigentlich sollte schon die vergangene „König für immer“-Tour im Sommer 2024 seine Abschiedstournee gewesen sein. Ab Januar 2026 startet jedoch die nächste mit dem Namen „Alles wird gut“. Die soll aber „wirklich, dieses Mal ganz offiziell“ die letzte sein. Vergangenen Sommer erklärte der 46-Jährige in einer Story auf Instagram: „Es wird mein offizielles Karriereende. Danach gibt es keine Musik mehr. Keine Auftritte. Wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück.“

Ob sich Bushidos Vorstellungen nochmal ändern werden, kann man natürlich nicht vorhersagen. Ebenfalls unklar ist, wie sehr sich der Musiker letztendlich wirklich zurückziehen wird. Schließlich erschien erst vor wenigen Wochen die dritte Staffel seiner Fernsehserie „Alles auf Familie“. Fans können sich darin den Alltag von Bushido, seiner Frau und den Kindern in Dubai anschauen. Ob ein musikalisches Ende auch gleichzeitig die Reality-Show beinhaltet, ist ungewiss. Das Paar scheint auch schon Alternativen gefunden zu haben, Geld zu verdienen. Vergangenen September erzählte der EGJ-Chef auf Instagram, dass seine Frau und er jetzt offizielle Immobilienmakler:innen in Dubai seien. Bereits in Deutschland besaß Bushido bereits mehrere Immobilien und gründete eine eigene Firma.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Alles wird gut – Tour 2026“