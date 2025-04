Bushidos Reality-Show wurde nach nur einer Folge im TV abgesetzt

Bushido und Anna-Maria Ferchichi wurden zu Reality-Stars, als sie begannen, ihren Alltag filmen zu lassen. Die Sendung „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ wird nun aber doch nicht wie geplant im Fernsehen zu sehen sein. Die Doku-Serie wurde nach einer Folge abgesetzt.

Die erste Folge wurde auf VOX am Dienstag (22. April) ausgestrahlt. „Bild“ berichtete, dass eine Sendersprecherin eine ungenaue Begründung für das Aus bekannt gab: Die Serie wurde demnach wegen „programmstrategischer Gründe“ abgesetzt.

Haben zu wenige Personen eingeschaltet?

Um die 120.000 Personen haben sich die erste Folge angeschaut, was 1,2 Prozent Marktanteil ausmachte. Offenbar nicht die Quote, die man sich erhofft hatte. Beim RTL-Urgestein „Wer Wird Millionär?“ am Montag (21. April) haben 0,68 Millionen Personen zugeschaut, was einen Anteil von 16,6 Prozent ausmachte. Und für eine Folge der 20. Staffel von ProSiebens „Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum“ schalteten am Donnerstag (24. April) 1,18 Millionen Personen ein, der Marktanteil betrug 5,4 Prozent.

„Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ wurde schon einmal ausgestrahlt

Die Reality-Show war seit Juli 2024 beim Streaminganbieter RTL+ zu sehen, womit es schon vor der Free-TV-Ausstrahlung die Möglichkeit gab, die Sendung on demand zu sehen – solange man für eine Mitgliedschaft für RTL+ zahlte. Somit konnten schon sowohl Bushido- als auch Reality-Show-Fans die Serie sehen.

Gefilmt wurde Bushido auf seiner Deutschlandtournee, die er nach einer achtjährigen Pause hingelegt hatte. Der Sänger begründete seine Pause selbst damit, dass er als Vater familiären Pflichten nachgehe und sich um seine Sicherheit bei einer Tournee gesorgt hatte.

Bushido und Anna-Maria machen einen Podcast

Statt „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ wird nun die Serie „Hot oder Schrott – Die Allestester“ ausgestrahlt. Aber „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ ist trotzdem verfügbar: Auf RTL+ ist die Serie weiterhin zu sehen. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist unklar. Aber wer den beiden zuhören mag: Das Ehepaar nimmt gemeinsam einen Podcast auf, in dem sie über ihr gemeinsames Leben sprechen.