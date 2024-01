Bushido-Prozess: Mehr als vier Jahre Haft für Arafat Abou-Chaker gefordert

Die Staatsanwaltschaft strebt eine mehrjährige Haftstrafe für den Clan-Boss an.

Der Prozess gegen Arafat Abou-Chaker und seine Brüder neigt sich nach 112. Prozesstagen dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft hat am 16. Januar in ihrem Plädoyer erklärt, welche Strafen sie für angebracht hält. Bushido tritt in dem Verfahren als Nebenkläger und eine Art Kronzeuge auf.

Mit einer Plastikflasche und einem Stuhl beworfen

Die Staatsanwaltschaft wirft den Abou-Chaker-Brüdern laut „Berliner Zeitung“ Freiheitsberaubung, versuchte, schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Veruntreuung vor.

Die Haupttat des Verfahrens soll sich am 18. Januar 2018 ereignet haben. Bushido habe die Trennung von seinem langjährigen Geschäftspartner gewollt. Dieser habe ihn bei Äußerung dieser Entscheidung mit einer Plastikflasche und einem Stuhl beworfen und von dem Musiker unberechtigte Zahlungen gefordert.

Danach soll es zu mehreren Treffen zwischen den Angeklagten und dem Nebenkläger gekommen sein, bei denen die Brüder den Rapper laut Anklage eingeschüchtert haben sollen.

Staatsanwaltschaft strebt Haftstrafen an

Für diese Taten drohen dem Clan-Chef jetzt vier Jahre und vier Monate Haft. Die zuständige Oberstaatsanwältin äußert keine Zweifel am Wahrheitsgehalt von Bushidos Aussagen.

Falls das Gericht eine Geldstrafe für angemessen ansieht, schlägt die Staatsanwaltschaft eine „Tagessatzhöhe von 2.500 Euro“ vor, so „HipHop.de“. Das heißt, dass die Justiz das monatliche Einkommen des Ex-Managers von Bushido auf über 70.000 Euro schätzt.