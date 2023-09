Bonez MC reagiert auf Bushidos Diss: „Du tust mir ein bisschen leid“

Das 187-Mitglied reagiert gelassen auf Bushidos Diss-Track-Ankündigung & bedankt sich sogar bei ihm.

Bushido deutet einen weiteren Diss-Track an. Diesmal auf seiner schwarzen Liste: 187-Rapper Bonez MC. Im Podcast „Backstage“ bezeichnet der EGJ-Chef seinen Genre-Kollegen als „wack“. „Der wird so eine miese Packung abbekommen. Da wird er sich danach auf jeden Fall fragen, wo links und rechts ist“, kündigt Bushido gegenüber seinem Podcast-Partner Peter Rossberg an.

Bonez MC reagiert in einer dreiteiligen Instagram-Story überraschend ruhig auf die Vorwarnung. Seine Aussage zu Beginn „Ich bin besonders, du bist nix Besonderes“, schmückt der Rapper mit einem freundlichen Smiley aus. Er ist der Meinung, dass Bushido in Interviews und seiner Dokumentation als „Doppelmoral mit Gangsterrapperkostüm“ auftritt und sich fälschlicherweise als „süßen Familienvater“ ausgibt. Er bezeichnet ihn außerdem als „kleiner Pups mit X-Beinen“.

Das 187-Mitglied veranschaulicht außerdem die Unterschiede zwischen Bushidos und seinem Leben und erklärt wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden kam. Bonez MC wäre nämlich auf die anfänglichen Interviews, in denen ihn sein Konkurrent häufig erwähnte, wohl nie eingegangen. Das führte angeblich zu der ursprünglichen Version von Bushidos Diss-Track „Sodom und Gommorha“, auf dem er den „Ohne mein Team“-Rapper und seine Mutter beleidigt. Allerdings ruderte Bushido nach einem persönlichen Zusammentreffen zurück und wollte die Veröffentlichung des Songs stoppen. Einige Tage darauf wurde der Track geleakt. Seitdem kommt es immer wieder zu Sticheleien von beiden Seiten.

Trotz allem beleidigt Bonez MC seinen Rap-Kollegen nicht wirklich und schreibt: „Ich weiß gar nicht, wie man dich noch dissen soll… Und ich hab nicht mal was gegen dich, du tust mir eher ein bisschen leid.“ Zum Schluss bedankt sich der Rapper sogar und wird fast etwas sentimental: „Du hast mir echt meine Jugend versüßt mit deinen harten Texten auf noch härteren Beats. Und dafür noch einmal Danke <3.“

Doch Bushido rudert trotz versöhnlichen Tönen mit Sicherheit nicht zurück. Den Song bekommt man vermutlich auf seiner neuen Platte REX IN AETERNUM, die am 9. Februar 2024 erscheinen wird, zu hören. Zuletzt veröffentlichte der Berliner Rapper den Diss-Track „Dark Knight“ gegen Capital Bra.

Hört hier in Bushidos Podcast-Folge rein, in der er über Bonez MC spricht: