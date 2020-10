Capital Bra: Darum ermittelt die Polizei gegen den Rapper

Die mittlerweile gelöschte Story gab der Berliner Polizei genug Anlass, um Ermittlungen einzuleiten, wie eine Polizeisprecherin mittlerweile bestätigte. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeleitet worden. Denn auf der Goertsallee, in der sich Capital Bra unter anderem aufhielt, sind nur 50 km/h erlaubt und so drohen dem Rapper nach Bußgeldkatalog 200 Euro Strafe und einen Monat Fahrverbot. An sich nichts Neues: Vor gut einem Jahr musste er schon einmal seinen Führerschein abgeben. Wie er damals in einem Interview mit der Bild sagte, wollte er seinen Schein nie wieder verlieren.