Capital Bra kündigt neues Album 8 an

Mittlerweile sollte jeder mitbekommen haben, dass Capital Bra ein richtiges Arbeitstier ist. Der Rapper hat innerhalb von vier Jahren sieben Alben herausgebracht, ein eigenes Label gegründet und stockt mit seinen eigenen Produkten nebenbei noch die Supermarktregale auf.

Mit seinen 7,8 Millionen verkauften Tonträgern allein in Deutschland, kann ihm seit 1975 keiner mehr das Wasser reichen. Capital Bra gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des 21. Jahrhunderts, ging 22-mal Gold und war der erste Künstler, dem es gelang, innerhalb eines Jahres 13 Nummer-eins-Hits in den deutschen Charts zu platzieren. Der Rapper wird nicht müde, weitere Songs und Alben zu publizieren und nun kündigte er sein achtes Album 8 an.

In seinem aktuellen Musikvideo zu „Hops“, in dem auch das neue „Bra Musik“ Signing NGEE zu sehen ist, verkündet eine kurze Sequenz am Ende des Musikvideos die Neuigkeit: Das Album 8 soll am 10. Dezember erscheinen. Dazu wird gleich noch eine Box beworben, die bereits vorbestellt werden kann. Die Beschreibung verspricht neben dem Album mit insgesamt 27 Tracks, einem Pullover und einem T-Shirt auch eine Joker-Bra-EP.

Mit seinem aktuellen Album CB7 stieg Capital Bra in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Charts.