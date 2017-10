Carpool Karaoke mit Chester Bennington: Letzte Ehre auf Facebook

Nur wenige Tage vor seinem Tod drehte Chester Bennington mit seiner Band Linkin Park eine neue Episode der „Carpool Karaoke“-Reihe für Apple Music. Gastgeber James Corden kündigte in einem späteren Statement an, dass es ganz in der Hand der Familie von Chester Bennington läge, ob und wann die aufgezeichnete „Carpool Karaoke“-Episode ausgestrahlt wird.

Nun war es soweit. Via Facebook-Video haben Linkin Park und Apple die Episode aus einer Zeit ausgestrahlt, die Fans der Band wie aus einer anderen Ära vorkommen dürfte. „Wir werden es so machen, wie es seine Familie und all die Beteiligten an der Show wünschen. Wir tun alles dafür, um mit dem Thema so pietätvoll umzugehen, wie es uns möglich ist. Dazu werden wir auf all die Wünsche eingehen, die sie haben, denn ich denke, dass es in dem Fall gar keinen anderen Weg gibt. Es ist eine Tragödie”, äußerte sich Corden vor der Veröffentlichung.

Die Episode könnt Ihr Euch hier anschauen:

Zuletzt teilten Linkin Park ein Fanvideo zu „One More Light“ sowie ein Homevideo aus dem Backstageraum, in dem Chester Bennington ausgelassen über Einhörner singt. Am 27. Oktober geben Linkin Park ein Tributkonzert für Bennington, zu dem viele Gastmusiker erwartet werden. Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.