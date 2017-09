Linkin Park posten ein Video, in dem Chester Bennington über Einhörner singt

Linkin Park veröffentlichten auf Twitter ein altes Handyvideo, dass den verstorbenen Chester Bennington dabei zeigt, wie er einen lustigen Song über Lollipops und Einhörner singt. Mit ernster Miene muss er sich zusammenreißen, um nicht loszulachen. Linkin Park schrieben dazu:„Cherishing all the times Chester made us laugh.“

Linkin Park veröffentlichten den intimen Backstage-Moment, nachdem sie vergangene Woche ein Tributkonzert für Chester Bennington angekündigt haben. Der Sänger starb am 20. Juli 2017 im Alter von 41 Jahren. Er litt unter Depressionen und erhängte sich. Neben Korn, System Of A Down, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold werden auch Blink-182 beim Tributkonzert spielen.