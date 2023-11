Shirin David rappt auf der neuen Version von Fischers Hit „Atemlos“ und das Internet ist unschlüssig.

Am Dienstag (21. November) veröffentlichten Shirin David und Helene Fischer auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten ein Video, in dem sie eine neue Version von Fischers Hit „Atemlos“ ankündigten. Der Remix wird dabei Rapparts von Shirin David beinhalten und soll am Donnerstag (23. November) um Mitternacht erscheinen. Bereits die Ankündigung sorgt für gemischte Stimmung im Netz.

Genrefusion: Rap trifft auf Schlager

Das Video zeigt die Sängerinnen bei Studioaufnahmen und somit Ausschnitte vom Entstehungsprozess der neuen Songvariante. David erklärt zudem, dass sie sich geehrt fühle, mit Fischer zusammenarbeiten zu dürfen und präsentiert später bereits ein Teil ihres Rapparts.

„Das ist so eine riesige Inspiration für mich. […], dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass für mich, weil das ist dein (Helene Fischers) Baby. Das ist ein Traum!“

Mehrheitlich zeigten die Fans der beiden ihre Vorfreude über das Feature in den Kommentaren zum geteilten Video. Doch einige Schlagerfans kritisieren Helene Fischer auch für ihr Vorhaben. So schrieb ein User: „Warum macht ihr den Song kaputt? Helene Fischer ich bin ein mega Fan von dir, aber wie kann man so abrutschen?“ Weitere skeptische Kommentare lassen sich darunter finden.

„Atemlos“ zählt zu einen der erfolgreichsten Songs der Schlagersängerin. Fischer hatte diesen ursprünglich im November 2013 veröffentlicht. Die neue Version des Tracks soll somit das zehnjährige Jubiläum des Tracks zelebrieren.

Die neue „Atemlos“-Version wird das Duo am 25. November in Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Ausgabe live performen. Das verriet der Moderator bereits Ende Oktober in seinem eigenen Podcast „Die Supernasen“.

Auch vorher kann man David live sehen, denn die 28-Jährige ist derzeit auf ihrer ersten Tour. In diesem Rahmen wird die „Gib Ihm“-Rapperin noch zwei der zehn Shows in Berlin und Hamburg spielen.