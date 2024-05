Charli XCX hat Songs für Britney Spears geschrieben – diese nahm sie nur nie auf

Für Charli XCX wäre es „ein wahr gewordener Traum“, wenn Spears ihre Songs aufgenommen hätte – doch der scheint geplatzt zu sein.

Ende 2023 berichteten mehrere Medien, dass Charli XCX an Material für Britney Spears‘ Comeback-Album und damit mit an der ersten Platte seit GLORY (2016) arbeiten würde. Nun bestätigte die Singer-Songwriterin in einem Interview bei „Watch What Happens Live With Andy Cohen“ die Gerüchte. Allerdings sei es nie zur tatsächlichen Umsetzung seitens Spears gekommen.

Charli XCX: „Ich weiß nicht, ob sie Teil des Prozesses war“

In dem besagten Interview erklärte die 31-Jährige, an potenziellen Werken für Britney Spears gearbeitet zu haben, doch als diese Information an die Presse durchsickerte, schien die Pop-Legende nichts davon zu wissen. Denn Spears reagierte mit einem Statement auf ihren sozialen Medien, in dem sie eine Rückkehr in die Musikindustrie ausschloss und ausführte, dass sie sich von niemandem Songs schreiben ließe. Auch Charlie XCX habe den Post gelesen und nicht einschätzen können, ob die 42-Jährige über ihre Arbeit Bescheid wüsste.

Charli XCX sagte konkret: „Ich wurde also gefragt, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. […] Ich bin nach Malibu gefahren und habe geschrieben. Und man schreibt immer Songs in der Hoffnung, dass Britney sie aufnimmt, weil sie die Königin des Pop ist. Das Team war anwesend. […] Aber sie hat es nicht aufgenommen. Das hat sie offensichtlich nicht.“

Später bezeichnete Charli XCX die Vorstellung, dass Spears einen ihrer Tracks nutzen würde, als „einen wahr gewordenen Traum“. Bereits 2013 hat die Sängerin Lieder für Spears‘ 2013 erschienenes Album BRITNEY JEAN geschrieben, von denen es schlussendlich keiner auf die Platte schaffte.

Ihr eigenes, sechstes Album BRAT soll am 7. Juni 2024 erscheinen.