The Chemical Brothers teilen Single „Live Again“ & kündigen Buch an

Ihr Buch „Paused In Cosmic Reflection“ mit Interviews und Archiv-Material wird am 28. Oktober scheinen.

The Chemical Brothers haben am Mittwoch (28. Juni) ihre Single „Live Again“ veröffentlicht. Für den Gesang konnten sie die französische Sängerin Halo Maud gewinnen. Der neue Track folgt auf die jüngste Auskopplung „No Reason“. Beide Songs stammen aus dem kommenden, zehnten Studioalbum der Band, NO REASON, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

„Live Again“ hier anhören:

The Chemical Romance: „Paused In Cosmic Reflection“ kommt im Oktober

Neben der neuen Musik haben die Chemical Brothers auch Details zu ihrem kommenden Buch mit dem Titel „Paused In Cosmic Reflection“ bekanntgegeben. Zu dem Werk beigetragen haben u.a. Noel Gallagher, Beck, Aurora, Beth Orton, Michel Gondry, Wayne Coyne und Adam Smith. Es erscheint am 28. Oktober und soll mit Interviews und fotografischen Einblicken in die 30-jährige Karriere des Duos bestückt sein.

Außerdem werden nach Angaben der Band der kreative Prozess der Band und in die Elektronikszene, in der sie aufgewachsen sind, beleuchtet sowie eine Sammlung von Fotografien aus den Archiven der Chemical Brothers gezeigt.

