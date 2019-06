The Chemical Brothers kommen im November für ein Konzert nach Deutschland

Ed Simons und Tom Rowlands aka The Chemical Brothers beim „All Points East Festival“ 2019 in London.

Das aktuelle Album NO GEOGRAPHY des Electronica-Duos The Chemical Brothers bezeichnete André Boße in seiner Rezension für den Musikexpress als eine Art „Retro-Dance zwischen Sample-Orgie, Big Beats und Hi-NRG“.

Mit dieser bunten musikalischen Mischung machen sich die beiden Briten nun im November auf den Weg nach Deutschland, um dort exklusiv ihre neuen Songs (und eventuell auch einige ältere Klassiker) in der Frankfurter Festhalle zum Besten zu geben – präsentiert vom Musikexpress.

The Chemical Brothers live 2019 – hier ist der Deutschlandtermin:

14.11. Frankfurt, Festhalle

The Chemical Brothers, bestehend aus Tom Rowlands und Ed Simons, wurden 1989 in Manchester, Großbritannien gegründet. Seitdem haben sie neun Studioalben veröffentlicht, wovon das aktuelle NO GEOGRAPHY Anfang April 2019 erschien.

Ganze elfmal wurde das Duo bereits für einen Grammy Award nominiert. Viermal konnten die beiden den begehrten Musikpreis mit nach Hause nehmen, unter anderem für ihr 2007 erschienenes Album WE ARE THE NIGHT in der Kategorie „Best Electronic/Dance Album“, sowie 2005 für ihren Chart-Hit „Galvanize“ in der Kategorie „Best Dance Recording“.