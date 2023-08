The Chemical Brothers veröffentlichen neue Single „Skipping Like a Stone“

Mit dabei als Gastmusiker: Beck. Hört hier in den neuen Song rein.

Das Electronic-Duo The Chemical Brothers hat mit „Skipping Like a Stone“ in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Musiker Beck eine neue Single veröffentlicht. Bereits das Feature „Live Again“ mit der Sängerin Halo Maud und die Single „No Reason“ sollten einen Vorgeschmack auf ihr zehntes Studioalbum FOR THAT BEAUTIFUL FEELING geben, welches am 9. September erscheinen wird.

„Skipping Like A Stone“ ist bereits die zweite Zusammenarbeit mit Beck.

Tom Rowlands und Ed Simons vorherie LP NO GEOPGRAPHY erschien im Jahr 2019 und gewann ein Jahr darauf den Grammy für das Beste Dance/Electronic-Album. In den kommenden Wochen und Monaten tourt sich das Duo durch die Festivals Europas und spielt Ende des Jahres auch eine Handvoll Konzerte in Großbritannien.

Hört hier in den neuen Song mit Beck rein: