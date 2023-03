„No Reason“: The Chemical Brothers melden sich zurück

Am heutigen Freitag ist eine neue The-Chemical-Brothers-Single erschienen. „No Reason“ heißt das Stück, zu dem die langjährigen Kreativpartner des Duos, Adam Smith und Marcus Lyall (Smith & Lyall) ein Video produziert haben. Beide sind seit 25 Jahren verantwortlich für den Auftritt Tom Rowlands und Ed Simons. Diesmal lieferten sie die „Neon Marching Band“, und nicht nur visuell bleiben sich die Big-Beat-Pioniere aus Manchester treu.

Es ist ihr erster eigenständiger neuer Track, seit 2021 „The Darkness That You Fear“ und „Work Energy Principle“ erschienen sind. Zwischenzeitlich wurde zum 25. Jubiläum ihres zweiten Albums DIG YOUR OWN HOLE ein Remaster veröffentlicht, inklusive alternativer Mixes einiger Tracks und bisher unbekannter Demos.

Ob der neue Song zur Arbeit am Nachfolger für GEOGRAPHY, das 2020 den Grammy als „Best Dance/Electronic Album“ gewann, gehört, ist nicht klar.

Das Duo spielt zurzeit Shows in Südamerika. 2023 werden sie außerdem zwischen Mai und September auf einer Reihe europäischer Festivals zu sehen sein. Im April sind sie beim diesjährigen Coachella eingeplant. Eventuelle Termine in Deutschland stehen indes noch nicht fest.