Cher veröffentlicht ersten Clip ihres ABBA-Covers

Nach ihrem Auftritt mit „Fernando“ im Film „Mamma Mia! Here We Go Again!“ plant Cher ein ganzes ABBA-Cover-Album

Nachdem Cher die Zuschauer*innen mit ihrer Interpretation von „Fernando“ in der Fortsetzung „Mamma Mia! Here We Go Again“ verzaubert hat, hatte sie offenbar so viel Spaß am Set, dass sie sich kurzerhand entschloss, ein ganzes ABBA-Cover-Album aufzunehmen. Die Trackliste dazu gab sie bereits am 25. Juli über Twitter bekannt:

SONGS

1.WATERLOO

2.GIMME,GIMME

3.DANCING👑

4.CHIQUITITTA

5. NAME OF THE GAME

6.MOMMA MIA

7. ONE OF US

8.WINNER TAKES IT ALL

9.SOS

10.⁉️ — Cher (@cher) July 25, 2018

Jetzt veröffentlichte sie den ersten kurzen Clip ihres Covers von „Gimme, Gimme, Gimme“:

Damit liefert Cher natürlich nicht die erste Adaption des Disco-Klassikers von 1979. Madonna benutzte in ihrem Song „Hung Up“ 2005 bereits das eingängige Sample. Wann genau Chers Cover-Album tatsächlich erscheinen soll, das hat die 72-jährige noch nicht vermeldet. Bis es soweit ist kann man sich die Zeit ja immerhin getrost im Kino vertreiben: