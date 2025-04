Chers Partner „AE“ feiert mit jungen Frauen – Beziehungsaus?

The Prodigy: So erinnern sie beim Coachella 2025 an Keith Flint

Das Coachella-Festival am vergangenen Wochenende (11. bis 13. April) sorgte nicht nur wegen der Musik-Acts für Gesprächsstoff: Alexander „AE“ Edwards, Musikmanager und langjähriger Partner von Pop-Ikone Cher, wurde auf dem Festival gesichtet – inmitten mehrerer Blondinen, aber ohne Cher an seiner Seite. Die Szene ließ in den sozialen Netzwerken und Boulevardmedien sofort die Gerüchteküche brodeln. Kriselt es etwa in der Beziehung des Paares und ist das Couple jetzt Geschichte?

Cher und AE: No Trouble in Paradise

Ein Sprecher von Cher hat jetzt gegenüber der Newsseite „TMZ“ Klartext gesprochen und räumt mit den Gerüchten auf: „Cher und AE sind nach wie vor zusammen und sehr glücklich.“ Auch der Coachella-Auftritt habe nichts zu bedeuten – AE sei einfach mit Freunden unterwegs gewesen, Cher sei aus privaten Gründen nicht dabei gewesen.

Die Beziehung zwischen der mittlerweile 78-jährigen Musiklegende und dem 39-jährigen Edwards sorgte von Beginn an für Aufsehen. Seit Ende 2022 sind die beiden ein Paar, trotz eines kurzen Beziehungsendes im Mai 2023, das nur wenige Monate später wieder revidiert wurde.

Alexander Edwards war zuvor drei Jahre lang mit Amber Rose liiert, bevor sie sich im August 2021 trennten. Rose beschuldigte Edwards, sie mit mindestens zwölf verschiedenen Personen betrogen zu haben. Die Ex-Partner haben einen gemeinsamen Sohn. Ein treuer Engel scheint der Produzent also auch nicht zu sein.

Eine Liebe in der Öffentlichkeit

Für Cher sind öffentlichkeitswirksame Romanzen nicht neu. Viele ihrer Partner standen und stehen noch heute in der Öffentlichkeit. Ihre erste große Liebe war Sonny Bono – gemeinsam als Sonny & Cher wurden sie in den Sechzigern weltberühmt, doch die Ehe zerbrach 1975. Es folgten Romanzen mit Musiklegende Gregg Allman (den sie auch heiratete), „Kiss“-Frontmann Gene Simmons, Schauspieler Val Kilmer und dem Filmproduzenten David Geffen. Mit AE scheint sie nun eine späte, aber stabile Liebe gefunden zu haben. In Interviews zeigte sie sich stets stolz auf ihren Partner und lobte seine Kreativität und seinen Humor.

Im Dezember 2022 sprach Cher über ihren Freund, als sie in der „Kelly Clarkson Show“ auftrat. „Auf dem Papier ist es irgendwie lächerlich“, sagte die Sängerin über ihre Beziehung. „Aber im echten Leben verstehen wir uns hervorragend. Er ist fantastisch. Und ich schreibe Männern keine Eigenschaften zu, die sie nicht verdienen.“