Rihanna kündigt ersten neuen Song seit drei Jahren an

Gerade erst sorgte Rihanna bei der Met Gala 2025 mit der Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft für Schlagzeilen, doch das war nicht alles: Rihanna bringt einen Song raus. Er ist Teil des neuen „Schlümpfe“-Films.

Auch wenn „Friend of Mine“ „nur“ für einen Film geschrieben wurde, bleibt er dennoch Rihannas erste Veröffentlichung seit drei Jahren. Ihr letzter Titel, „Lift Me Up“, war ebenfalls ein Soundtrack – für den Marvel-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“.

Die R&B-Ballade brachte der „Umbrella“-Sängerin auch einige Nominierungen ein, darunter eine für den Oscar 2023 in der Kategorie „Bester Song“.

Am 14. Mai teilte Rihanna auf Instagram den Trailer zu „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“. Darin ist bereits ein kurzer Ausschnitt des neuen Songs zu hören. Die vollständige Single erscheint am Freitag (16. Mai).

Doch Rihanna ist nicht nur musikalisch Teil des Films, sie übernimmt auch eine zentrale Sprecherrolle. In der animierten Komödie leiht sie der Hauptfigur Schlumpfine ihre Stimme. Der Film startet am 17. Juli in den deutschen Kinos.

Das lange Warten auf ein neues Rihanna-Album

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass Rihanna ihr letztes Studioalbum ANTI veröffentlicht hat. Ganz ruhig war es in dieser Zeit allerdings nicht um die Künstlerin aus Barbados: Sie veröffentlichte einige Features und trat 2023 bei der Super-Bowl-Halbzeitshow auf. Außerdem baute sie parallel mehrere erfolgreiche Marken auf, darunter die Kosmetiklinie „Fenty Beauty“, das Lingerie-Label „Savage X Fenty“ und das Modehaus „Fenty“.

Doch kommen die Albumgerüchte nicht von ungefähr. Erst im Februar 2025 versicherte sie „Harper’s Bazaar“, dass eine neue Platte auf dem Weg sei und dementierte gleichzeitig die Gerüchte, dass es Reggae-Einflüsse haben werde:

„Es gibt jetzt kein Genre mehr. Genau deshalb habe ich gewartet. […] So viel Zeit fern von der Musik – das Nächste, was die Leute hören, muss zählen. Es muss Bedeutung haben. Ich muss ihnen zeigen, dass das Warten sich gelohnt hat. Ich kann nichts Mittelmäßiges abliefern. Nach acht Jahren Warten kann man auch noch ein bisschen länger warten.“