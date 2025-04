Christina Applegate weint im Podcast über den Tod ihres Vaters

In einer neuen Folge ihres Podcasts „MeSsy“ sprach Christina Applegate erstmals offen über den Tod ihres Vaters – und verlor dabei die Fassung. Mit tränenerstickter Stimme offenbarte die 53-Jährige ihrer Co-Moderatorin, der Schauspielkollegin Jamie-Lynn Sigler („How I met your Mother“): „Mein Vater ist vor nur einer Woche gestorben.“ Es sei das erste Mal gewesen, dass sie wirklich geweint habe. „Ich glaube, ich habe mir das bisher nicht erlaubt.“

Applegate beschrieb in der Folge, wie schwer es ihr gefallen sei, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Woran ihr Vater starb, verriet sie nicht. „Wir wussten, dass er sterben würde. Ist das eine Entschuldigung dafür, nicht zu fühlen? Weil man irgendwie weiß, dass jemand gehen wird, und man hat sich schon verabschiedet.“

Applegate: „Er war immer Teil meines Lebens“

Der Tod ihres Vaters Robert Applegate, der 82 Jahre alt wurde, und in der Musikindustrie als Produzent bei Dot Records tätig war, würde eine spürbare Lücke bei ihr hinterlassen – trotz einer komplizierten Familiengeschichte.

„Er und meine Mutter trennten sich, als ich fünf Monate alt war, aber seitdem ist er immer Teil meines Lebens gewesen,“ sagte die Schauspielerin, die in den späten 1980ern mit Brad Pitt zusammen gewesen war. Auch wenn sie nicht mit ihrem Vater aufgewachsen sei, habe er stets eine Rolle in ihrem Leben gespielt.

Mehr als 30 Krankenhaus-Aufenthalte seit der Diagnose

2008 hatte Applegate sich aufgrund einer Brustkrebsdiagnose das Gewebe beider Brüste entfernen lassen. 2021 folgte dann die nächste Hiobsbotschaft bei ihr: Multiple Sklerose. Nach der Offenlegung ihrer Autoimmunkrankheit, die das zentrale Nervensystem angreift und sich in verschiedenen Formen (wie Empfindungs- und Sehstörungen sowie Muskellähmungen, etc.) zeigt, verkündete Applegate 2021, wahrscheinlich nicht wieder vor der Kamera stehen zu werden.

Im März 2025 sprach sie in ihrem Podcast über die körperlichen Belastungen der letzten Jahre: „In den drei Jahren seit meiner Diagnose war ich mehr als 30 Mal im Krankenhaus, weil ich mich übergeben musste und Durchfall und Schmerzen hatte, die unvorstellbar waren.“ Auch bei öffentlichen Auftritten war ihr Zustand sichtbar – etwa im November 2022, als sie bei der Enthüllung ihres Sterns am Walk of Fame von ihrer Tochter Sadie gestützt werden musste.

Die Emmy-Preisträgerin wurde durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der 90er-Kultserie „Eine schrecklich nette Familie“ (1987–1997) bekannt. Es folgten Hauptrollen in der Sitcom „Jesse“ (1998–2000) sowie in der Netflix-Serie „Dead to Me“, die von 2019–2022 lief.