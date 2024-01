Christopher Nolans Fitnesstrainerin kritisiert „Tenet“

„Hat den jemand gesehen? Das sind ein paar Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme!“

Christopher Nolan erlebte kürzlich eine ungewöhnliche Filmkritik während seines Fitnesstrainings. In seiner Dankesrede für die Auszeichnung als bester Regisseur für „Oppenheimer“ bei den New York Film Critics Circle am 4. Januar, äußerte sich der 53-Jährige zu seiner komplexen Beziehung zu Kritikern und deren wichtiger Rolle in der Filmindustrie.

Nolan, der stets betont hat, wie sehr er die professionelle Filmrezensionen schätzt, offenbarte eine kuriose Begegnung mit Kritik während einer Trainingseinheit auf seinem Peloton-Fahrrad. Über diesen Heimtrainer lassen sich Fitnesskurse über die Peloton-Mediathek aufrufen. Während er sich auf dem Rad abmühte, wurde der Regisseur mit den Worten seiner Fitnesstrainerin konfrontiert, die sich über einen seiner Filme beschwerte. Die Trainerin konnte nicht wissen, dass Nolan selbst irgendwann an ihrem aufgenommenen Kurs teilnehmen würde, und kommentierte den Film „Tenet“ (2020): „Hat den jemand gesehen? Das sind ein paar Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme!“

Das Werk spricht für sich selbst

In seiner Rede thematisierte Christopher Nolan die Herausforderungen, mit denen Regisseure konfrontiert sind, wenn sie sich öffentlichen Rezensionen aussetzen. Er wies darauf hin, dass sich seine Liebe zu diesem Beruf in den letzten Jahren noch vertieft hat, da der Aufstieg der sozialen Medien und anderer Kanäle jeden gelegentlichen Kinobesucher in einen Rezensent verwandelt hat, der eine Plattform hat, seine Meinung zu äußern. Der 53-Jährige betonte die Bedeutung von objektiver Kritik und wies darauf hin, dass es oft an den Filmkritikern liegt, den Zuschauer:innen Kontext und Bedeutung zu vermitteln. Dennoch sagte der Regisseur auch, „wir leben in einer Welt, in der die Person, die die Geschichte erhält, das Recht hat, zu sagen, was sie für sie bedeutet.“ Nolan fuhr fort: „Es bedeutet, dass das Werk für sich selbst sprechen sollte. Es geht nicht darum, was ich sage, was es ist. Es geht darum, wie Sie es aufnehmen. In dieser Welt ist die Rolle des professionellen Kritikers oder des Interpreten und der Person, die versucht, dem Leser den Kontext zu vermitteln, unglaublich wichtig. Ich war noch nie so dankbar für ein sorgfältiges, wohlüberlegtes und durchdachtes Schreiben über einen meiner Filme wie bei ‚Oppenheimer‘.“

Seht hier die Rede:

Die Peloton-Trainerin meldet sich auf Instagram

Jenn Sherman, die Fitnesstrainerin, reagierte später auf Nolans „Enthüllungen“. In einem Video auf Instagram erklärte sie, dass es sich um einen ihrer Kurse aus dem Jahr 2020 handelte. Sie gestand, den komplexen Plot von „Tenet“ nicht verstanden zu haben. Dennoch lud sie den Regisseur zu einem gemeinsamen Fitnessworkout ein, diesmal ohne harsche Worte.

Seht hier das Instagram-Video:

„Oppenheimer“ erhielt einige der besten Rezensionen in der Karriere des Regisseurs und gilt als das finanziell erfolgreichste Biopic aller Zeiten.