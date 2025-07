Coldplay, J Balvin und Doja Cat spielen Halbzeit-Show der Klub-WM (Video)

Am Sonntag, den 13. Juli, fand erstmals ein Endspiel der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in den USA statt. Das Spiel zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain wurde im MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen. Zur Halbzeit durften sich die Zuschauer:innen gleich über mehrere musikalische Acts freuen.

Bühne inmitten der Fußballfans

Neben J Balvin, Tems und Doja Cat performten auch Coldplay gemeinsam mit Emmanuel Kelly die Halbzeit-Show der Klub-WM auf einer Bühne, die in den oberen Zuschauer:innenrängen konstruiert worden war. Die Konstruktion sollte Schäden am frisch verlegten Rasen vermeiden und gleichzeitig einen geringeren Zeitaufwand beim Umbau ermöglichen. Das sorgte dafür, dass die Artists nahezu direkt zwischen den Zuschauer:innen auftraten. Welche das waren und wie sie bei der Crowd ankamen, erfahrt ihr hier.

J Balvin und Tems begeistern

Zunächst betrat der kolumbianische Sänger J Balvin die Stage und performte mit „Mi gente“ einen seiner größten Songs live. Später gab er außerdem den Hit „Reggaeton“ zum Besten, gefolgt von der nigerianischen Musikerin Tems, die „Love Me JeJe“ sang. Mit einer auffälligen Inszenierung samt großer Tanzeinlage in den Rängen des Stadions füllten die Artists die Halbzeit des Finales.

Show à la Super-Bowl-Halbzeit?

Auch Doja Cat sorgte im Publikum für Jubel und Applaus, als sie einen ihrer wohl bekanntesten Hits, „Woman“, auf der Stage im MetLife Stadium präsentierte.

Zum Abschluss traten Coldplay gemeinsam mit Emmanuel Kelly auf. Für Kelly, der aufgrund einer pränatalen Belastung mit chemischen Kampfstoffen im Irak mit unterentwickelten Gliedmaßen geboren wurde, war der Auftritt mit der Band rund um Frontmann Chris Martin etwas ganz Besonderes. Für ihn sei es mehr als nur ein persönlicher Meilenstein, Teil der ersten Halbzeitshow eines FIFA-Klub-WM-Finales zu sein – vielmehr bedeute es Sichtbarkeit und Hoffnung für jedes Kind mit Behinderung, dem jemals gesagt worden sei, dass etwas nicht möglich sei. Zusammen mit Coldplay performte er „A Sky Full of Stars“ vor tausenden Beobachter:innen.

Halbzeit-Show spaltet Fußballfans

Im Netz finden sich zur Halbzeit-Show im Finale der Klub-WM unterschiedliche Meinungen. Während manche die Show loben, fanden andere Fans sie unnötig.

Was noch geschah

Vor Anpfiff des Finales traten außerdem Robbie Williams und Laura Pausini auf. Gemeinsam sangen sie die offizielle FIFA-Hymne „Desire“.