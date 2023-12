Doja Cat zur Behauptung, sie hasse ihre Fans: „Das habe ich nie gesagt“

Doja Cat erläutert, es sei nicht ihre Aufgabe Leuten ihren Sinn für Humor zu erklären.

Nach einer Diskussion mit ihren Fans auf Social Media kam die Behauptung auf, dass Doja Cat ihre Fans hassen würde. Nun äußerte sich die Rapperin dazu und erklärte, dass es sich um ein Missverständnis handle.

„Ich muss niemandem meinen Sinn für Humor erklären“

In einem Interview mit Appel Music am Donnerstag (14. Dezember) ging Doja Cat auf den Vorfall zwischen ihr und ihren Fans ein. Dabei erklärte sie, nie in einer direkten Aussage gesagt zu haben, dass sie ihre Fans hasse. Es hätte sich lediglich um einen Witz gehandelt, der dann falsch rezitiert wurde.

„Eine Sache, die ich klarstellen möchte, ist: Du wirst nie ein direktes Zitat von mir sehen, in dem ich sage, dass ich meine Fans hasse. Nicht ein einziges Mal. Aber das ist eine wirklich sehr falsch zitierte Sache. Alle sagen, dass sie ihre Fans hasst. Das habe ich nie gesagt, aber ich spiele gerne damit als Meme. Ich weiß, dass die Leute, die es verstehen, es auch verstehen. Und damit habe ich kein Problem.“

Doja Cat sagte weiter, dass es zudem nicht ihre Aufgabe sei, ihren Sinn für Humor zu erklären: „Wenn die Leute den Witz nicht verstehen, dann verstehen sie ihn einfach nicht, und es ist nicht meine Aufgabe, dass sie ihn verstehen.“

Im Juli kam es zwischen der 28-Jährigen und ihren Fans zu einer Auseinandersetzung auf X nachdem diese anfingen, sich selber als „Kittenz“ zu bezeichnen. Die „Agora Hills“-Rapperin kritisierte die Eigenbenennung stark und schrieb in einem Post, dass Fans, die sich so betiteln, einen Job bräuchten. Währenddessen bat ein anderer User die Musikerin darum, dass sie ihren Fan sagen solle, dass sie sie liebe, worauf diese nur betonte, sie könne das nicht tun, da sie die Fans gar nicht persönlich kennen würde. In den folgenden Tagen verlor Doja Cat 500.000 Follower:innen.