Coldplay live in Wien: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Wetter

Alles, was ihr über die vier Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion wissen müsst – hier im Überblick.

Wiener-Woche für Coldplay. Mit ihrer „Music of the Spheres“-Tour spielen sie am 21., 22., 24., und 25. vor rekordverdächtigen 50.000 Gästen pro Abend (!) im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Nachdem ursprünglich nur zwei Konzerttermine geplant waren, wurden aufgrund der hohen Nachfrage zwei weitere Termine angesetzt, sodass insgesamt mehr als 200.000 Besucher:innen erwartet werden. Alles Wichtige zu den Shows gibt es hier zum Nachlesen.

Tickets

Es gibt keine Karten mehr, alle vier Gigs sind restlos ausverkauft.

Die Karten-Nachfrage ist so groß, dass sich allein in einer speziellen Facebook-Gruppe zum Ticketverkauf mehr als 15.000 Nutzer:innen versammelt haben, die auf der Suche nach Eintrittskarten sind.

Zeiten und Support

17:00 Uhr: Einlass

18:30 Uhr: Support-Act Oska beginnt

19:15 Uhr: Support-Act Maggie Rogers beginnt

20:30 Uhr: Coldplay starten

Den Support-Act-Anfang macht die Niederösterreicherin Oska. Von der Straßenmusik hin zu den großen Bühnen: 2021 veröffentlichte die Singer-Songwriterin ihre erste EP, gefolgt von ihrem Debütalbum MY WORLD, MY LOVE, PARIS im Jahr 2022.

Nach ihr tritt Maggie Rogers auf. Die US-Amerikanerin hat drei Studioalben veröffentlicht – HEARD IT IN A PAST LIFE (2019), SURRENDER (2022) und DON’T FORGET ME (2024). 2020 wurde sie für den Grammy Award als Beste Neue Künstlerin nominiert.

Setlist

Basierend auf den vorherigen Coldplay-Shows in München lässt sich die Setlist wie folgt vermuten:

Light Through the Veins

Flying Theme

Act Planets

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Don’t Panic

God Put a Smile Upon Your Face

Yellow

Act Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act Home

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

A Wave

Anfahrt

Adresse:

Meiereistraße 7

1020 Wien, Österreich

Jedes Konzertticket dient gleichzeitig als Fahrschein für die Wiener Linien, sodass eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besonders bequem ist.

Die U2-Station Stadion und die Buslinie 11A bieten die besten Verbindungen. Ab 15.00 Uhr fährt die U2 an den Konzerttagen im Dreiminutentakt, nach den Konzerten sogar im Zweiminutenintervall. Auch die Buslinie 11A wird in kürzeren Intervallen verkehren. Zudem fahren am Mittwoch (21. August), Donnerstag (22. August) und Sonntag (24. August) alle U-Bahnen in Wien eine Stunde länger, bis etwa 1.30 Uhr.

Die Wiener Linien empfehlen als Geheimtipp die Anreise über die U3-Station Schlachthausgasse, gefolgt von einem gemütlichen 30-minütigen Spaziergang durch den grünen Prater zur Konzertlocation.

Der ÖAMTC rät zur An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da je nach Verkehrslage Teile der Meiereistraße und der Stadionallee am Mittwoch und Donnerstag gesperrt sein könnten. Verzögerungen auf der Südosttangente, dem Handelskai und dem Praterstern sind ebenfalls möglich.

Wetter

Das Wetter in Wien zeigt sich in den nächsten Tagen wechselhaft. Mittwoch bleibt es überwiegend bewölkt, mit Temperaturen um die 26 Grad und vereinzelten Schauern am Nachmittag und Abend. Am Donnerstag ist es ebenfalls bedeckt, die Temperaturen sinken leicht auf etwa 25 Grad.

Am Wochenende, Samstag und Sonntag, werden heiße Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet. Es bleibt größtenteils trocken, allerdings könnten am Sonntagabend Gewitter auftreten.