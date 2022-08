Coldplay: Chris Martin entwirft Tattoo-Vorlage für Fan

Als Coldplay am 20. August ein Konzert im Londoner Wembley Stadion spielten, bat ein Fan den Sänger Chris Martin um eine Zeichnung für ein Tattoo. Dieser willigte ein und zeichnete drauf los. „Sobald es passierte, brach ich in Tränen aus“, so der überglückliche Fan.

Mattie Jolley heißt der Coldplay-Anbeter. Der Fan machte mitten in der riesigen Zuschauermasse mit einem selbstgebastelten Schild auf sich aufmerksam, das er die ganze Zeit über tapfer in die Luft hielt. Und siehe da – sein Wunsch wurde erhört: Berichten zufolge soll Martin sich sogar auf die Bühne gekniet und den Fan um die nötigen Utensilien gebeten haben. Jolley war selbstverständlich voll ausgerüstet und händigte ihm einen Stift und einen Notizblock aus. Er beschrieb das Design als „ein wirklich cooles Liebesherz, das ein cool aussehendes Unendlichkeitszeichen um sich herum hat“.

So Last night still hasn’t hit. Getting Don’t Panic was great but better of all, Chris saw my sign and came down to me during Fix You to draw me a tattoo… like WHAT!!!!!! pic.twitter.com/ayw4Fz2EBC — MattieOfTheSpheres (@MattieJolleyAFC) August 21, 2022

Fan-Liebe, die unter die Haut geht

„Sobald es passierte, brach ich in Tränen aus. Als ich realisierte, was gerade passiert war, stand ich noch mehr unter Schock“, so der Fan nach Angaben von „Lad Bible“. Seine Schockstarre hat er noch immer nicht ganz überwunden: „Er wählte mich aus einer 80.000-köpfigen Menge aus, um meinen Abend noch besser zu machen. Er hätte es nicht tun müssen, aber ich bin so dankbar, dass er es getan hat“, erzählte er weiterhin.

Der Abend des 20. Augusts wird dem Fan wohl immer in Erinnerung bleiben. Das Konzert war eines von vielen, die im Wembley Stadion stattfanden. Coldplay spielten unter anderem ABBAs Hit „Knowing Me, Knowing You“ und Kate Bushs „Running Up That Hill“. Zuvor traten sie mit Craig David, Natalie Imbruglia und dem Rapper Stormzy auf.