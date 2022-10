Iran: Protestsong „Baraye“ wird zum Viral-Hit

Die aktuellen Proteste für mehr Frauenrechte im Iran haben jetzt auch einen eigenen Soundtrack. Der iranische Singer-Songwriter Shervin Hajipour veröffentlichte schon am 27. September seinen Song „Baraye“ (Persisch: ‚Für…‘). Zwei Tage später wurde Hajipour verhaftet, aber der Song wurde seitdem zum Hit.

Auf Instagram sammelte der Song in nur zwei Tagen rund 40 Millionen Views. Zwar wurde er später vom Instagram-Account des 25-jährigen Sängers entfernt. Der Popularität des Titels tut das aber keinen Abbruch: Seitdem wurde er immer wieder auf verschiedenen Plattformen hochgeladen. Auf YouTube haben mehrere Uploads des Songs jeweils eine halbe Million Aufrufe erreicht.

Den Songtext hat Hajipour aus Online-Kommentaren von Demonstrant*innen zusammengesetzt, in denen sie begründen, warum sie auf die Straße gehen. „Um auf der Straße tanzen zu können“, heißt es darin etwa, oder „für Frauen, Leben, Freiheit“.

„Dieser [Song] hat heute Nacht die persischen Sozialen Medien zusammenbrechen lassen“, schrieb BBC-Korrespondent Bahman Kalbasi auf Twitter. „So viele von uns haben geweint, als wir ihn uns wieder und wieder angehört haben. Der Künstler Shervin Hajipour hat die tiefe nationale Traurigkeit und den Schmerz zusammengefasst, den Iraner*innen seit Jahrzehnten fühlen, und der in der Tragödie von Mahsa Amini gipfelte“.

This has broken Persian social media tonight. So many of us have cried listening to it over and over. The artist Shervin Hajipour has summed up the deep national sadness and pain Iranians have been feeling for decades, culminating in the tragedy of #MahsaAmini. #مهسا_امینی pic.twitter.com/KsNJwcVATc

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) September 28, 2022