Coldplay: Neuer Song „We Pray“ gleich mit mehreren Gaststars

Coldplay haben die zweite Single ihres neuen Albums MOON MUSIC angekündigt.

Vor wenigen Wochen stellten Coldplay während ihres umjubelten Auftritts auf dem Glastonbury Festival ihre neue Single „We Pray“ vor. Auf der Bühne war auch Little Simz und Elyanna mit dabei, um Chris Martin und seine Kollegen zu unterstützen. Nun ist auch klar, warum: Die britische Rapperin gehört zu den Gaststars auf dem MOON MUSIC-Song.

Coldplay haben den zweiten Song ihrer neuen Studioplatte am Dienstag (06. August) nun offiziell angekündigt. Er wird am 23. August erscheinen. Ein erster Teaser mit ziemlich dumpfen Beats findet sich bereits in den sozialen Netzwerken. Zu hören seien werden nicht nur die Band mit Little Simz und der palästinensisch-chilenischen Sängerin Elyanna, auch die argentinische Musikerin Tini ist mit von der Partie.

Nach „Feels Like I’m Falling In Love“ (hier mal nicht in der offiziellen Coldplay-Schreibweise), das bereits am 21. Juni ins Netz gestellt wurde, ist „We Pray“ nun der zweite Vorgeschmack auf jenes Album, von dem Coldplay andeuteten, dass es ein Begleiter zu ihrer zuletzt herausgebrachten LP MUSIC OF THE SPHERES ist.

Keine Bange: Es kommen noch weitere Coldplay-Alben

Zugleich verkündete Sänger Martin in der Vergangenheit mehrfach, dass die zehnte Nummer der Band auch ihre letzte sein könnte. Das relativierte er inzwischen wieder. In einem Gespräch mit NME verriet er unlängst: „Wir werden 12 Alben machen. Denn es ist eine Menge, alles in die Produktion zu stecken. Ich liebe es und es ist der reine Wahnsinn, aber es ist auch sehr anstrengend. Weil ich weiß, dass wir uns nicht ewig herausfordern können, fühlt es sich nicht wirklich schwierig an, diese Musik zu machen, es fühlt sich eher an wie ‚Das ist es, was wir tun müssen‘.“

MOON MUSIC ist für den 04. Oktober angekündigt. Bislang gibt es nur wenige Infos zu der Platte. Produziert wurden die Songs von Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd). Die Vinyl-Version wird zu 100 Prozent aus recycelten Flaschen bestehen. Zudem wird es mehrere Special-Editions geben, darunter eine limitierte „Notebook Edition“, die als gebundenes Buch erscheint. Darin enthalten ist eine originalgetreue Nachbildung des Studio-Notizbuchs von Frontmann Chris Martin.